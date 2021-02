Des de L'AECC demanem un acord contra el càncer

La covid-19 ha deixat a un costat els pacients de càncer com una de les prioritats en salut. La pandèmia i la situació d'emergència que estem patint no ha fet més que agreujar una situació de vulnerabilitat que ja patien moltes de les persones afectades pel càncer.

En el Dia Mundial Contra el Càncer (4 de febrer), des de l'AECC-Catalunya Contra el Càncer volem posar de manifest que el càncer és igual per a tots, però no tots som iguals davant el càncer.

No totes les persones tenen les mateixes possibilitats de prendre decisions saludables per poder prevenir el càncer, no totes poden assumir les despeses que genera la malaltia (provoca pobresa en el 25% de la població activa), no tots els pacients o familiars tenen accés a un tractament psicològic? I la pandèmia no ha fet més que agreujar aquesta situació que ja era desigual per a moltes persones. Entre les situacions agreujades hi ha la soledat, la por, la pèrdua de recursos econòmics i l'impacte sanitari, que es tradueix en un 21% menys de nous casos de càncer detectats.

Durant el confinament el 34% dels pacients va desenvolupar ansietat o depressió. Al novembre aquest percentatge havia pujat al 41%.

Durant el confiament quasi un 20% de la població amb càncer havia empitjorat greument la seva situació econòmica. Al novembre un 17% de la població amb càncer no s'havia recuperat.

Durant el confinament un de cada cinc pacients o no es van diagnosticar o es van diagnosticar tard amb tot el que això suposa per a la supervivència.

No hem d'oblidar que el càncer hi era, hi és i hi serà. Malgrat la covid-19 i en aquesta tercera onada, la situació d'emergència en càncer a penes ha millorat.

Per tots aquests motius des de la nostra entitat demanem equitat, equitat per prevenir el càncer, equitat per viure amb càncer i equitat en l'accés als resultats de recerca. És necessari treballar per eliminar la inequitat que existeix actualment i per això és necessari un Acord Contra el Càncer. Un acord perquè tota la població pugui prendre decisions saludables i evitar fins al 50% dels casos de càncer, un acord per ajudar les persones a fer front a la por i disminuir la sensació de soledat, un acord perquè el càncer no provoqui pobresa, perquè ningú es quedi sense diagnosticar, que totes les persones amb càncer tinguin el mateix dret als resultats de recerca en càncer i que tots els tipus de càncer tinguin oportunitat de ser investigats. Des de l'AECC-Catalunya Contra el Càncer demanem a tota la població que s'uneixi a aquest Acord Contra el Càncer.

(*)Conjuntament amb

Isabel Alejandro Balet, presidenta Seu de Girona; Eduardo Serrano, president Seu de Lleida, i Fede Adán, president Seu de Tarragona