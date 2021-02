Els diagnòstics de càncer cauen un 12% el 2020 i un 38%, la primera onada

El 2020 es van diagnosticar a Catalunya un 12% menys de casos de càncer respecte al 2019, indica el cap del Servei d'Oncologia Mèdica de Vall d'Hebron i director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), el doctor Josep Tabernero. En la primera onada, quan els centres es van convertir pràcticament en monogràfics de la covid-19, els diagnòstics van caure un 38%. «Els diagnòstics nous és el que més ens preocupa. Els pacients diagnosticats, els tenim en el radar i ens hem reorganitzat per atendre'ls», va explicar a ACN pel Dia Mundial del Càncer, avui. També han mantingut la recerca, amb esforços com obrir els laboratoris de nit, però va advertir: «És com un transatlàntic: és difícil parar-lo, però quan s'atura, costa d'engegar».

Cal tenir present que durant la primera onada es van haver d'aturar els programes de cribratge perquè, amb uns hospitals pràcticament monogràfics de covid-19, no es podien fer colonoscòpies ni mamografies.

Salut i els centres sanitaris estan fent esforços per recuperar els retards acumulats en aquests cribratges. Tot i que alguns estudis apunten que en els cribratges hi ha una mica de marge per evitar pitjors pronòstics, Tabernero va indicar que el que volen és «diagnosticar com abans millor».

Malgrat tot això, els hospitals han pogut mantenir en general les visites, les proves de seguiment i els tractaments als pacients amb càncer, excepte en les dues o tres primeres setmanes de la pandèmia, quan algunes teràpies es van demorar. «Els pacients diagnosticats els tenim en agenda i ja ens hem espavilat per canviar circuits o planificar més activitat nocturna», va explicar. Els pacients també s'han adaptat a tota la situació. «En comptes d'ajuntar l'analítica, la visita i el tractament el mateix dia, ha calgut que vinguessin més dies per evitar aglomeracions».