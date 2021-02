Eleccions catalanes | Perillen les meses: els ajuntaments busquen alternatives per no quedar-se sense membres

Els ajuntaments busquen alternatives per evitar quedar-se sense membres de les meses electorals a les eleccions catalanes del 14-F. Alguns consistoris ja van fer el sorteig incloent més suplents dels habituals i d'altres han sortejat o sortejaran una altra vegada per cobrir les baixes. A Terrassa van situar quatre suplents en lloc dels dos d'altres cites electorals, han explicat a l'ACN fonts del consistori. Ara ja s'estan enviant les noves notificacions. A Cubelles, per exemple, ja fa uns vuit anys que escullen unes vuit persones per a cada càrrec, i així tenen marge si no troben la persona a notificar o se li accepten les al·legacions. Tortosa ja ha celebrat un segon sorteig, i el mateix ha passat a Mollerussa, tot i que apunten que és una pràctica habitual.

A Badalona, per altra banda, han designat un número i els electors que siguin múltiples d'aquest queden designats si necessiten més membres de meses.

A L'Hospitalet de Llobregat fa anys que van canviar de sistema: sempre sortegen nou persones per a cada càrrec. En notifiquen 3 (titular i 2 suplents), i es guarden un coixí de 5 reserves per a casos com els d'aquest any.

Fons de l'Ajuntament de Tortosa han indicat a l'ACN que ja dilluns en van fer un pels llocs que havien quedat vacants per les primeres al·legacions, i és molt possible que se n'hagin de fer més. Ara bé, les mateixes fonts han remarcat que no és estrany, i que en altres eleccions també es van celebrar diversos sortejos.

A Mollerussa també s'ha fet un segon sorteig per cobrir les persones que han presentat al·legacions, i possiblement se'n farà un tercer, han explicat fonts de l'Ajuntament, que també apunten que no és el primer cop que passa.

Pel que fa a Barcelona, fonts de l'Ajuntament han explicat a l'ACN que estaran a disposició del que digui la junta electoral, i a mesura que es vagin resolent les excuses per no anar a les meses, s'aniran sortejant els substituts corresponents.

Ja són 16.489 les persones que han presentat excuses a les juntes electorals de zona per no anar a les meses electorals, segons va informar dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En concret, la junta de Barcelona n'ha rebut ja 8.000 peticions a 3 de febrer. La de Berga en té 166; la de Terrassa ha recollit 1.100; la de Vilafranca del Penedès ja té 245 excuses; la del Vendrell, 336; Tortosa, 430; Balaguer, 204; Cervera, 144; la de la Seu d'Urgell, 91, i la de Vielha, 32. A data del 2 de febrer, la junta de zona d'Arenys de Mar ha rebut 648 excuses; la de Granollers, 1.106; Igualada, 384; Sabadell, 1.012; la junta de Sant Feliu de Llobregat ha registrat 1.085 excuses; la de Vic, 463; Vilanova i la Geltrú, 356, i Reus, 687.

De fet, el president de la Junta Electoral de Barcelona ja va augurar que hi hauria dificultats per constituir meses, i va indicar que s'estudia la possibilitat d'incorporar voluntaris.