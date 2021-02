Un home n'apunyala un altre al mig del carrer a Olot

Els Mossos d'Esquadra busquen un home que aquest migdia n'ha apunyalat un altre al mig del carrer a Olot. Els fets han passat cap a la una de la tarda a l'avinguda del Morrot, en una zona propera a l'institut Montsacopa.

Segons fonts properes al cas, i per causes que encara s'estan investigant, l'agressor ha assestat una ganivetada al coll de la víctima. Després, ha llançat el ganivet i ha marxat del lloc. La víctima ha hagut de ser traslladada d'urgència a l'hospital d'Olot, on ha ingressat en estat greu, segons han informat els Mossos. La policia ha acordonat el carrer i ha muntat un dispositiu per localitzar i detenir el sospitós.