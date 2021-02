Investiguen les restes d'un crani humà localitzat en un camí de Ripoll

Els Mossos d'Esquadra investiguen la procedència de les restes d'un crani humà localitzat en un camí del municipi de Ripoll. Per tenir més dades sobre aquestes restes òssies, la policia està a l'espera dels resultats de les proves que realitzen els forenses, ja que les restes -un tros de crani- només s'ha pogut determinar per ara, segons fonts policials, que són humanes, però, en canvi, no se sap si serien recents, entre d'altres.

La Unitat d'Investigació de la comissaria de Ripoll és la que està al capdavant del cas i de fet és qui va acudir al lloc durant la troballa.

Va ser un ciutadà que caminava per una àrea forestal el diumenge al migdia que va localitzar les restes a prop d'un camí. Arran de la troballa va alertar la Policia Local i posteriorment es van activar els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Ripoll.

Els investigadors van anar a lloc també amb un forense per certificar que era una resta òssia humana. Davant les evidències, els agents van balisar la zona més propera a la troballa i van estar buscant si hi havia més peces del crani o d'altres ossos. El resultat, però, va ser negatiu.

De moment, doncs, es desconeix la procedència del crani i també la longetivitat, asseguren els Mossos, de la peça que es va trobar en un camí de la població ripollesa. Per aquest motiu, resten a l'espera dels resultats dels especialistes forenses. A partir d'aquí, la investigació policial segueix el seu curs.

Es descarten els rituals

A la zona del camí on hi havia la resta òssia, els Mossos d'Esquadra tampoc hi van trobar cap tipus d'evidència que s'hagués fet un ritual, ja que alguna vegada s´han localitzat peces òssies en altres punts de la província de Girona on s'havia fet algun tipus de cerimònia, ja sigui de màgia negra o de qualsevol altre tipus.