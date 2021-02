Jutgen un professor d'hípica acusat de tocar el cul a una alumna de 15 anys

La secció tercera de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un professor d'hípica de Vilallonga de Ter a qui la Fiscalia fa responsable d'haver tocat el cul a una alumna de 15 anys fins a dues vegades mentre aquesta acariciava un cavall. L'acusació pública li demana 3 anys de presó perquè considera que els fets són constitutius d'un delicte d'abús sexual a un menor de 16 anys.

Els fets van tenir lloc el 19 de gener de 2019 a quarts de cinc de la tarda. Segons va relatar la víctima durant el judici, aquell dia havia anat a l'hípica acompanyada d'una amiga i va anar a la zona dels cavalls a veure l'egua que muntava. L'acusat, que és el propietari de l'hípica, va veure que intentava acariciar un cavall que era reticent al contacte, i llavors es va oferir a entrar dins la quadra i ensenyar-li com fer-ho bé.

Un cop dins, va abraçar-la i li va tocar el cul fins a dues vegades. La Fiscalia indica que l'acusat va actuar «amb la finalitat de satisfer el seu impuls sexual, i va abraçar-la i va deixar caure la mà al cul de la noia durant una estona». Llavors, «va tornar a abraçar-la i li va fer un petó a la galta». Davant d'això, la menor es va apartar i van sortir del recinte.

La víctima va indicar que es va quedar «bloquejada» perquè no entenia per què li estava passant allò si mai havia tingut cap problema amb el professor. Quan aquest va obrir la porta, va aturar-se un moment, i ella va passar «molta por i vaig veure-ho tot negre durant uns moments perquè em pensava que no em deixaria sortir», va subratllar. Finalment, però, van sortir i va anar a explicar els fets a la mare de la seva amiga.

La defensa nega aquest relat, i de fet va dur a judici un pèrit que va fer un estudi de les instal·lacions de l'hípica per demostrar que les quadres són recintes «molt petits» on el contacte és «inevitable». Un treballador que era a la zona al moment dels fets va assegurar que el professor i l'alumna van ser dins «un minut i mig» i que no va veure res estrany.

El mateix acusat, que davant el seu advocat -l'únic a qui va contestar- va negar haver fet tocaments a la víctima, va indicar que va ser la víctima qui li va demanar que li ensenyés a dominar l'animal, i que un cop dins no va passar res del que va descriure la víctima. «Vam estar-hi poca estona, jo tenia pressa i en cap moment vaig deixar d'aguantar el cap del cavall perquè era molt esvalotat i volia evitar que ens pogués fer mal», va manifestar.

La tesi de la defensa és que la víctima va «malinterpretar» els fets, i de fet es basa en la primera reacció que va tenir la víctima en explicar-ho a la mare de l'amiga, ja que li va dir que potser ho havia entès «malament».

Davant d'això, la víctima va explicar durant el judici que va ser una reacció sorgida de la por i de la sorpresa davant uns fets totalment nous per ella, però que no s'ho havia imaginat. Amb tot, la defensa manté que va interposar una denúncia contra l'acusat ?perquè li va agafar mania, ja que era un professor molt estricte i l'havia escridassat en diverses ocasions.

La Fiscalia sol·licita una indemnització de 2.000 euros per la víctima. La defensa demana l'absolució, però en cas de condemna vol que s'apliquin dues atenuants.