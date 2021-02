El món local del Pirineu rep amb "mitja satisfacció" l'obertura comarcal

El món local del Pirineu ha rebut amb "mitja satisfacció" l'anunci del Govern de passar al confinament comarcal a partir de dilluns tal com venien reclamant des de feia setmanes. Algunes veus més crítiques, com la del Consell Comarcal del Ripollès, qüestionen que fer-ho a tot el país pugui anar bé per controlar la pandèmia. Insisteixen en mesures específiques per als indrets amb menys densitat de població, com ara poder obrir els comerços no essencials en cap de setmana. Ho han conegut oficialment en una reunió telemàtica amb representants de l'executiu però, un cop més, s'han queixat de saber-ho abans pels mitjans. "Aquesta no és la manera", lamentava el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer.

La reunió telemàtica s'ha fet a dos quarts de deu del matí d'aquest dijous amb la participació de presidents de consells comarcals del Pirineu i l'Aran i la consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, entre d'altres representants de l'executiu. Entre ells també hi havia el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, que ha lamentat que es continuï apostant per mesures a tot Catalunya sense tenir en compte les especificitats del territori.

La sensació, diuen, és de "moderada satisfacció", segons paraules de la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós, que ha recordat que feia temps que ho demanaven per poder tenir més mobilitat entre els pobles rurals. "Ens han subratllat que no es tracta d'una relaxació sinó d'una modulació de restriccions" ara que les dades epidemiològiques apunten a un canvi de tendència en el "pic assistencial". La seva homòloga a la Cerdanya, Roser Bombardó, s'ha pronunciat en un sentit similar a la presidenta alturgellenca i ha remarcat que aquesta mesura representa "un pas endavant" respecte a les peticions del territori.

Colomer ha estat una de les veus més crítiques, tot preguntant-se si aquesta obertura comarcal a tot el país no acabarà repercutint negativament en l'evolució de la pandèmia. "No és el mateix obrir el Ripollès que l'àmbit metropolità", remarcava. Des del Ripollès també han preguntat per què encara no ha arribat cap ajut als afectats del tancament perimetral d'abans de Nadal del pla de xoc anunciat pel Govern, juntament amb la Cerdanya.

Entre les reclamacions que han traslladat al Govern hi havia que els comerços no essencials puguin obrir el cap de setmana. Segons Colomer, en municipis petits són establiments molt importants per a l'abastiment de la població malgrat no considerar-se essencials. Mentre, Lladós, tot i que comprendre que tot plegat pot contribuir a no donar una sensació "d'obertura generalitzada" per evitar que la població es relaxi, ha assegurat que aquest tipus de mesura no s'acaba d'entendre i no té gaire "sentit" en zones pirinenques. Així, ha dit que continuaran insistint en demanar que la planificació de les restriccions es faci des d'un punt de vista territorial.



Celebren la represa de l'Esport Blanc Escolar

Com a dada positiva, han vist amb molt bon ulls la represa del programa Esport Blanc Escolar, que permetrà reactivar parcialment l'activitat a les estacions d'esquí amb els grups escolars. "Si els alumnes estan a la mateixa aula, per què no poden desplaçar-se a l'aire lliure i seguir fent l'activitat a la natura", ha assenyalat Colomer, que ha remarcat que és una bona notícia per als pobles de muntanya. Les pernoctacions, però, continuen sense estar permeses i els estudiants han de tornar a casa el mateix dia.

Sobre aquesta qüestió, la presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya ha explicat que les restriccions a l'hora de tirar endavant aquest programa havien generat "malestar" a les AMPA de les escoles de la zona. D'altra banda, un tema que no s'ha abordat encara és la permeabilitat de la frontera amb Andorra i d'altres comarques que limiten amb França i Aragó en situacions no essencials. Segons Lladós, "som conscients, però, que la situació no està per demanar més obertures".