La soca britànica guanya terreny en els positius detectats a Catalunya

La variant britànica de la covid-19 ja causa el 13% de tots els casos de coronavirus de l'àrea metropolitana sud de Barcelona, segons el cribratge d'aquesta soca que està duent a terme des de finals de desembre el Servei de Microbiologia del Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud.

«El seguiment realitzat per aquest servei revela que, des de fa cinc setmanes, la tendència en aquesta àrea geogràfica -com probablement també passa a la resta de Catalunya- és de continu increment de la proporció de casos de la variant britànica», va dir ahir a la Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) en un comunicat. Segons Josep Maria Argimon, s'ha observat en tot el territori en diferents proporcions, des d'un 3-5% a un 10-12% dels casos.

Aquest seguiment també mostra que la variant no apareix solament en focus localitzats, sinó en un nombre elevat i estès de municipis. Concretament, a l'àrea metropolitana sud s'ha detectat a residents a l'Hospitalet de Llobregat i a més d'una quinzena de municipis de la comarca del Baix Llobregat.

Poc després que es comuniqués la primera alerta internacional sobre l'alta transmissibilitat de la nova variant, el Servei de Microbiologia l'Àrea Metropolitana Sud de l'ICS va decidir engegar un cribratge per monitoritzar la seva presència en el seu àmbit territorial. Actualment, aquest servei, que ha fet més de 500.000 testos PCR de SARS-CoV-2 des de l'inici de la pandèmia, recupera diàriament una mostra aleatòria d'entre el 10% i el 25% de les PCRs positives per identificar la variant britànica. Atès que la seqüenciació genètica del virus és tècnicament complexa i el resultat trigarà diversos dies, la identificació es fa inicialment mitjançant un tipus de PCR que permet detectar l'absència d'un gen que no es troba en la variant britànica.

Un cas de la sud-africana

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va anunciar ahir que s'ha detectat ja a Catalunya el primer cas de la variant sud-africana, el segon d'Espanya. Es tracta d'una persona de Barcelona que sembla que no té relació amb cap viatge al país africà.

El cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Tomàs Pumarola, va explicar que l'anàlisi per detectar la presència de variants es fa amb mostres aleatòries. Per això, no va descartar que pugui haver-hi ja més casos de la variant sud-africana. No van donar més detalls sobre el cas detectat ja que han assegurat que tot just hi ha una investigació epidemiològica en curs.

Pumarola també va destacarque, després de l'associació entre quatre grans hospitals per incrementar els esforços en el seguiment de les variants, ja poden confirmar que la variant britànica s'ha detectat a tot el territori de Catalunya, amb majors proporcions en els nuclis urbans.