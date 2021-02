Temperatures de maig en ple febrer amb màximes de gairebé 24 graus

Les comarques gironines es troben davant un episodi de calor hivernal que no es veia des de fa molts anys. El meteoròleg i col·laborador del Diari de Girona Gerad Taulé en destaca la persistència i ho defineix irònicament com una «onada de calor d'hivern». La causa d'aquestes anormals temperatures és «l'arribada d'una massa d'aire tropical continental procedent del Sàhara», afirma l'expert gironí.

Aquest nou episodi li recorda la que es vivia fa 40 anys -el febrer del 1937- quan es va registrar una temperatura mitjana d'11,7 graus a l'estació meteorològica de Girona Centre, situada a l'institut Vell. La temperatura mitjana històrica a Girona entre els anys 1884 i 2020 és de 8,6 graus.

Una mostra dels alts registres i tan inusuals per aquestes dates són els gairebé 24ºC d'Anglès, la màxima més alta del dia a la província, registrada a tres quarts de tres de la tarda. Pel que fa a la resta de màximes, destaquen a aquesta mateixa hora, els 23,3ºC graus de Santa Coloma i els 22,6ºC de Girona ciutat. Uns registres que, segons el científic, són més propis del mes de maig que no de principis de febrer.

Ahir, la temperatura mitjana al centre de Girona va ser de 17ºC i s'ha convertit en un dels cinc registres diaris més elevats des de l'any1884.

De fet, ahir la situació primaveral va obligar molta gent a anar amb només màniga de camisa o fins i tot amb màniga curta, especialment a les hores centrals del dia. A Santa Coloma, per exemple, el mercuri va pujar sobretot al migdia i s'hi podia veure gent aprofitant les terrasses i el sol que feia. Al parc de Sant Salvador, hi havia també gent fent esport sense samarreta o sense mànigues.

Les mínimes ahir també van ser altes. A l'àrea de Girona destaquen els 10,1ºC de mínima a Sarrià de Ter, els 8,1ºC de Salt o els 3,1º de mínima de les Deveses.

«Període anormalment càlid».

Tot i els alts registres, segons Taulé, no es pot parlar d'una onada de calor a l'hivern, perquè aquest episodi «no provoca els mateixos efectes que a l'estiu, quan les temperatures elevades poden augmentar i molt el nombre de morts per hipertèrmia, cops de calor i insolació i avui això no passarà». Prefereix anomenar l'episodi com a un «període anormalment càlid».

Una situació que, com ha pogut analitzar el científic, es dona arran «del fort increment tèrmic». De fet, Gerard Taulé assegura que per trobar un febrer tan càlid com el que s'acaba d'iniciar, cal anar fins al de l'any 1990, quan es van donar registres mitjans elevats com els 11,2ºC a l'estació Girona-Col·legi Bell-lloc o els 11,2ºC a Girona-aeroport.

Canvis a la vista

La situació de bonança i ambient primaveral està previst que comenci a canviar de cara al cap de setmana. S'espera una baixada dels registres, sobretot a les hores més centrals de la jornada.