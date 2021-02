Girona suma 45 morts, una de les xifres més altes de la pandèmia

La Regió Sanitària de Girona va estar a punt de batre ahir un nou rècord des de l'inici de la pandèmia: Salut va notificar un total de 45 morts per coronavirus. Aparentment, es tractaria de la segona xifra de mortalitat més elevada en un dia, només superada pels cinquanta morts del 18 de gener. Malgrat tot, això no significa que totes aquestes defuncions s'hagin produït en un període de 24 hores, sinó que corresponen a dies anteriors i es publiquen amb retard.

El que sí que és cert és que al llarg del gener han pujat considerablement les víctimes i el mes va cloure amb una de les xifres de mortalitat més elevades des de l'inici de la crisi sanitària. Si s'analitzen les dades que Salut publica diàriament, el dia que es van produir més morts va ser dissabte, amb un total de quinze. No n'hi havia tantes en un dia des del 4 de novembre, en plena segona onada, quan van morir disset gironins per coronavirus. Cal remuntar a mitjans d'abril, quan hi havia la primera onada, per trobar xifres tan elevades. Concretament, el 17 i 18 d'aquest mes van morir 23 persones. El rècord total de mortalitat en un dia data del 7 d'abril, amb 28 morts.

Retornant a les dades de gener, la setmana amb més defuncions va ser la de l'11 al 17, amb un total de 71. Del 18 al 24 en van morir 54 i, finalment, del 25 al 31,51. La majoria d'aquestes morts s'han produït per brots detectats a geriàtrics. Faltarà veure quin és l'efecte de la vacuna contra el coronavirus entre aquesta població més vulnerable i si repercuteix en el descens de la mortalitat.

Xifres de Girona i Catalunya

D'altra banda, respecte a les dades d'ahir, a la Regió Sanitària de Girona es van tornar a superar els 300 nous casos i van pujar un 37% respecte al dia anterior. El risc de rebrot va pujar dos punts fins a 458 i la velocitat de propagació del contagi va créixer fins a 0,97 i es manté per sobre de la mitjana catalana. Els gironins hospitalitzats van davallar bastant però els crítics es van mantenir en 51.

En canvi, a Catalunya la notícia més destacada és que després de setmanes a l'alça els crítics van començar a baixar. Cal recordar que la pressió assistencial és el que més preocupa de la pandèmia. També va baixar el nombre d'ingressats a planta, ahir n'hi havia 56 menys. Seguidament, Salut va notificar 3.287 positius més i 86 morts. La velocitat de reproducció del virus es va mantenir en 0,92 i el risc de rebrot va baixar quatre punts. També va disminuir lleugerament la positivitat dels darrers set dies.

Inici dels cribratges a Olot

Finalment, ahir van començar els cribratges massius als centres educatius de la Garrotxa per tal de frenar l'augment de casos. Les primeres proves es van fer a l'IES la Garrotxa. El centre té a hores d'ara 12 dels 58 grups confinats, el 20%. El director territorial d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va dir a ACN que hi ha 41 grups confinats a Olot, un 10%.