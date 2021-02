Ja es hora de fer les variants?

Rastrejant per arxius de les gestions fetes com a alcalde de les Preses i com a parlamentari, vaig buscar documentació sobre la llarga reivindicació de les variants d'Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. Dòmino!: aquí teniu una imatge, que val més que mil paraules, que deixa evident que fa més de 33 ANYS!, ja estàvem treballant per resoldre els problemes de les travessies a Olot, les Preses i Sant Esteve d'en Bas.

Si llegiu el text, entendreu que en aquella època, en la qual el túnel de Bracons encara no era ni projecte, ja es plantejava vorejar les tres poblacions amb variants per descongestionar el trànsit per dintre els nuclis.

Amb l'obertura del túnel de Bracons, ja fa més de 10 anys, el trànsit ha augmentat espectacularment i amb mercaderies pesades, molestes i algunes, perilloses. Tot passa pel mig de les Preses i d'Olot, fent de coll d'ampolla que genera malestar als que hi viuen, temps perdut pels que hi circulen i una evitable contaminació, pudors i ?gemecs d'animals vius, de ?motors, sorolls, reposició de ferm, perquè es circular en ?carrers urbans plens de semàfors, rotondes, passos de vianants,...

En una situació de trànsit molt més reduït, ja fa 33 anys ens preocupava a alguns polítics de la comarca i vam treballar per fer variants, tot i que el resultat, ja ho veiem, no és el que volíem. Ho reclamàvem a qui té l'obligació de resoldre els problemes d'aquesta carretera que és el govern de la Generalitat.

Ara hi ha la demanda d'estudiar millor la mobilitat de la zona. Al Consell Comarcal de la Garrotxa tothom hi va estar d'acord. Però en cap cas és justificable esperar més temps per desbloquejar les variants. Hi ha els estudis suficients perquè s'aprovin els projectes i es facin els tràmits per construir les obres, que seran llargues i donen temps a polir aquells aspectes que poden millorar.

Els arguments dels antivariants són els mateixos dels que fa vint anys feien servir els antitúnel de Bracons i els resultats ja els veiem: sort n'hem tingut a la Garrotxa! Ja és hora d'anar per feina i deixar d'enredar. Hi ha mals antecedents en aquesta obra.

Per cert, mirant la foto, m'ha vingut al cap aquella dita: «Qui t'ha vist i qui et veu...».