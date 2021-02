La patronal de la restauració veu «ridícula» l'ampliació d'horaris

La decisió de la Generalitat de permetre una obertura discreta d'algunes de les restriccions que fa setmanes que es mantenen a Catalunya per contenir l'evolució del coronavirus no ha agradat a alguns dels sectors afectes que consideren que s'hauria d'haver anat més enllà. Un dels primers a reaccionar, poc després que es fes pública la decisió, ha estat la Federació d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) que va va considerar «ridícula» i «del tot insuficient» l'ampliació d'horaris d'una hora més al matí i una més a la tarda que ha aprovat aquest dijous el Procicat a proposta del Govern.

L'entitat segueix reclamant que els locals puguin obrir a la nit per fer sopars «com a mínim» entre les vuit del vespre i dos quarts d'onze de la nit, amb l'objectiu d'ampliar-la més endavant fins a les onze o les dotze de la nit, especialment els caps de setmana.

Trobades familiars i d'amics

Joaquim Boadas, secretari general de Fecasarm, va atribuïr l'augment de contagis dels darrers mesos «a les restriccions imposades a la restauració» ja que «clarament han fomentat les trobades de familiars i amics» i festes «il·legals» en espais «inadequats i sense mesures sanitàries ni de seguretat».

En aquest sentit, Boadas va recordar que, segons les dades del Ministeri de Sanitat, entre el 70 i el 81,5% dels contagis i brots provinents de l'ambit social es produeixen en reunions de familiars i amics, «mentre que la restauració ha aportat un 3'5%» de les infeccions.

D'altra banda, Fecasarm va recordar que hi ha dues interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què es posa en qüestió l'estratègia de les franges horàries perquè «el virus no es transmet més en unes hores determinades que en unes altres», i en què s'obliga el Govern a buscar «noves i millores mesures» en l'àmbit de les restriccions.

És per això que l'entitat demana a la Generalitat que busqui mesures «no tan restrictives i més eficaces» com ara tests previs, aparells de desinfecció de l'aire, registres d'assistents o mascareta obligatòria quan no s'estigui menjant o bevent.