Segueixen augmentant les defuncions pels brots als geriàtrics de Lladó i Olot

Els brots actius de coronavirus al geriàtric Bona Vista de Lladó i al Montsacopa d'Olot segueixen sumant noves defuncions. D'una banda, a la residència Montsacopa ja hi ha setze morts, una més que a finals de la setmana passada. A més, el brot ha afectat 62 dels 87 residents, tres més que l'actualització anterior. Entre usuaris i treballadors, el total d'afectats ja ascendeix a 117 persones. A principis d'aquesta setmana es van fer proves PCR a sis residents aïllats per ser contactes estrets i van aflorar dos positius més. Actualment a la residència queden quinze usuaris que es troben en procés de superar la malaltia, a qui es faran testos ELISA en els propers dies per avançar en els desaïllaments. Dels 55 treballadors afectats, trenta ja han superat la malaltia. També hi ha 46 residents que ja han tornat a la normalitat, entre els negatius desaïllats i els recuperats. A l'inici del brot, els afectats encara no havien rebut la primera dosi de la vacuna.

D'altra banda, el brot al geriàtric Bona Vista de Lladó també suma una defunció més i el total s'eleva a dotze. Cal recordar que tots els 38 usuaris han estat afectats pel coronavirus. Hi ha 22 residents desaïllats, un ingressat a l'hospital i tres persones més al centre que es troben en procés de superar la malaltia, a qui se'ls farà testos ELISA en els propers dies per determinar el seu estat immunològic i avançar en el desaïllament.

Pel que fa als treballadors, el brot ha afectat un total de quinze professionals d'una plantilla de 24. Un d'ells ja s'ha reincorporat a la residència i s'han fet testos ELISA a quatre més per saber el seu estat immunològic abans que tornin al seu lloc de treball.

La residència va detectar el primer contagi l'11 de gener, tres dies després que s'administrés la primera dosi de la vacuna.