Creu Roja reparteix 400 tones d'aliments a Girona

Creu Roja Girona començarà a distribuir en els propers dies més de 400 tones d'aliments a 22.443 persones en situació vulnerable a la demarcació. Es tracta de la tercera fase del Programa 2020 d'Ajuda Alimentària, que està finançat amb el 85% pels Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD). El 15% restant prové del govern espanyol. Arreu de l'Estat es repartiran 88.400 tones de menjar a més d'1,5 milions de persones. Els aliments són bàsics i de fàcil transport i emmagatzematge.

La «cistella d'aliments» d'aquest any tindrà?els següents productes: mongetes cuites, pasta alimentària macarró, macedònia de verdures en conserva, fruita en conserva, tonyina i sardines en conserves, conserva de porc (magre), batuts de xocolata, arròs blanc, llet UHT, tomàquet fregit, galetes, potets infantils de fruita i de pollastre, i oli d'oliva.

El repartiment dels aliments es distribueix entre Creu Roja i el Banc d'Aliments. Des dels centres d'emmagatzematge, les dues entitats distribuiran el menjar a més de 56 organitzacions associades al repartiment que faran arribar el menjar a les persones desfavorides.

Més enllà del programa FEAD, en el pla que ha desplegat la Creu Roja per donar resposta a la crisi econòmica hi ha més ajudes alimentícies. Altres lliuraments de productes com «cistelles d'alimentació i productes d'higiene» que s'han fet arribar a famílies que quedaven fora d'altres ajuts i tenien sense cobrir aquestes necessitats. També a través de «targetes moneder», amb les quals les famílies acudeixen a comprar a diferents establiments.