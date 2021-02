El descens de crítics a Catalunya no es nota a Girona, on creixen

El nombre de gironins ingressats a l'UCI segueix sent molt elevat en comparació a la dada global de Catalunya, que està experimentant un descens des de fa dos dies. De fet, segons la darrera actualització de Salut, es registren 56 gironins crítics, dada que iguala el pic d'aquesta tercera onada i que es va registrar el 27, el 25 i el 23 de gener. No s'assolia una xifra tan alta des del 17 de novembre, en plena segona onada, quan Salut en va notificar 57 i el pic s'havia registrat pocs dies abans, el 15 i 16 de novembre, amb 59. Malgrat tot, aquestes xifres no tenen ni punt de comparació amb les que es van assolir la primera onada. El rècord data del 7 d'abril, amb 125.

Com a conseqüència, la pressió assistencial als hospitals gironins segueix sent elevada, tal com ha alertat el cap de l'UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, a través de Twitter, al llarg d'aquesta setmana. I, a més, fa un parell de dies que el nombre de crítics ha començat a baixar a Catalunya, fet que no es constata a Girona on, contràriament, han crescut. Segons la darrera actualització, hi havia cinc gironins crítics més que el dia anterior.

Respecte a la resta de dades, la part positiva és que el nombre d'ingressats a planta va disminuir en sis pacients menys. A més, el nombre de nous casos va baixar un 23% fins a 267. Com a contrapunt, la xifra de defuncions va tornar a ser molt elevada; Salut en va notificar dotze. Totes han tingut lloc a centres sanitaris o sociosanitaris. Finalment, els indicadors de contagi van baixar.

Dades de Catalunya i Espanya

Quant a Catalunya, es va registrar una davallada de sis pacients a les UCIs i ja n'hi ha 718. També es va produir un descens d'un centenar de pacients ingressats a planta. Respecte als indicadors de contagi, el risc de rebrot va baixar i la velocitat de propagació del virus es va mantenir. Quant els positius, se'n van sumar 2.984 i el total arriba a 517.250. També es van notificar 96 defuncions més i el total ascendeix a 19.598.

La positivitat dels darrers set dies també va baixar, així com les proves realitzades per detectar el coronavirus.

Respecte als vacunats, ahir es va administrar la segona dosi a 20.123 catalans més i el total ja sobrepassa els 300.000. Del total, 1.791 gironins la van rebre i ja hi ha 10.129 persones immunitzades.

Finalment, Sanitat va informar de 28.565 nous positius per coronavirus, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 2.941.990 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus es va incrementar en 584 persones i ja són 61.386 els morts per la pandèmia a Espanya.

Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 541.095 casos. Just després hi ha Catalunya amb 523.662.