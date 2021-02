Dexeus ha reconstruït el clítoris a 25 víctimes d'ablació en 14 anys

Dexeus Dona ha reconstruït el clítoris de manera gratuïta a 25 gironines víctimes d'ablació en els últims 14 anys. Aquesta intervenció la realitza a través del Programa de Reconstrucció genital que ofereix la Fundació Dexeus Dona des de l'any 2007 i que ja ha permès ajudar 116 dones.

Del total de dones gairebé una de cada quatre correspon a una víctima procedent de la província de Girona. Durant l'any 2000, tres gironines han estat sotmeses a una operació d'aquestes característiques.

La intervenció de reconstrucció genital postablació dura uns 45 minuts i el seu objectiu és restituir anatòmicament el clítoris i altres òrgans afectats, així com recuperar el seu aspecte i capacitat sensitiva, cosa que s'aconsegueix en més del 75% dels casos.

Amb motiu del Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina (MGF), que se celebra avui a tot el món, la Fundació Dexeus Dona ha donat a conèixer les últimes dades del Programa i mostren que el perfil de les persones intervingudes és el d'una jove d'origen africà, de 28 anys de mitjana, que va néixer a Espanya o hi resideix des de la seva infància o adolescència.

Sense efecte pandèmia

L'impulsor d'aquest Programa d'acció social és el doctor Pere Barri Soldevila, que va ser el primer metge en dur a terme aquesta operació a Espanya. Des del seu inici i fins al 31 de gener de 2021, ha atès a 173 pacients a Catalunya, i ha practicat la reconstrucció a un total de 116 dones.

L'efecte de la pandèmia no s'ha notat en aquest àmbit, indica el doctor Barri, i assegura que «malgrat la pandèmia, el número de dones que en el 2020 ens han contactat per sol·licitar una visita o que han estat derivades per metges d'atenció primària al nostre centre ha estat equiparable al de l'any 2019». Tot això recorda que «és cert que el confinament ens va obligar a reduir l'activitat quirúrgica durant uns mesos, limitant-se a intervencions que no podien esperar. Però a partir de maig el nostre equip mèdic ja funcionava al 100% i vam reactivar el Programa. De fet, algunes operacions de reconstrucció que havien quedat pendents en el 2019 les hem pogut fer en el 2020, per la qual cosa, en conjunt, el nombre d'operacions de reconstrucció que hem realitzat ha estat similar al d'anys anteriors», apunta.

3.600 nenes en perill

Segons l'informe La Mutilació Genital Femenina en Espanya, publicat l'any 2020, més de 3.600 nenes es troben en risc de patir la mutilació genital, una amenaça que ha augmentat un 5% en els últims quatre anys, i que afecta fonamentalment nenes procedents de països com Nigèria, el Senegal, Gàmbia, Guinea o Ghana.

A les comarques gironines, el 2020, els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir en un cas de mutilació genital femenina. Una pràctica que agent socials i policia intenta posar fi i que cada vegada està anant a menys a la província gràcies a la conscienciació no sols en la comunitat sinó també als països on és més freqüent, com expliquen alguns experts que lluiten per erradicar.