Un estudi confirma que la diversitat de gènere és motiu de «burla» a les escoles

El projecte europeu Diversity and Childhood, liderat per la Universitat de Girona (UdG), conclou que la majoria d'alumnes amb una identitat sexual que no és hetero és «objecte de burla i discriminació» per part de la resta. El coordinador internacional del projecte, José Antonio Langarita, afirma que després de fer un taller amb alumnes d'escoles espanyoles «tots» els infants admetia que la diversitat sexual podia ser motiu d'assetjament. D'altra banda, el projecte apunta que la majoria de polítiques sobre la identitat sexual a les aules estan fetes «des d'una perspectiva adulta» i no intenten entendre el punt de vista que pot tenir un infant. Tot i així, Langarita creu que en els últims anys s'ha «evolucionat» molt en aquest àmbit.

Que un infant tingui una identitat sexual no hetero pot ser un motiu suficient per patir assetjament escolar i altres tipus de violència. Un projecte europeu liderat per la Universitat de Girona apunta que tots els alumnes que han participat en un taller consideren la diversitat de gènere com un «objecte de burla i discriminació» per part de la resta de companys, tal com afirma el coordinador internacional del projecte, José Antonio Langarita.

El projecte Diversity and Childhood ha fet un taller amb alumnes d'escoles de tot l'estat espanyol. En aquesta activitat, els infants afirmen que tenir una identitat de gènere diferent a l'hetero pot ser «motiu de tensions i malestar» a l'àmbit familiar. Aquestes situacions podrien empitjorar-se en moments de pandèmia, on els infants es veuen obligats a quedar-se tancats a casa amb la família moltes hores per les restriccions sanitàries. El fet d'estar més hores a casa amb la família pot augmentar el malestar.

Tot i així, Langarita assegura que la situació a l'estat espanyol és relativament millor que en d'altres països europeus on els alumnes directament tenen por al «rebuig i abandonament familiar» per anunciar una identitat sexual que no sigui hetero. Segons el coordinador del projecte Diversity and Childhood la principal sortida per a les famílies és «trencar amb els mites» que envolten la diversitat de gènere