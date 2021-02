La Generalitat injecta 650.000 euros a la Cerdanya i el Ripollès

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), destinarà fins a 662.500 euros a polítiques actives d'ocupació a les comarques de la Cerdanya i el Ripollès. Aquests recursos addicionals tenen com a objectiu ajudar a fer front a l'impacte econòmic que va tenir el tancament perimetral d'aquests territoris durant les festes de Nadal per reduir els contagis de covid-19. Així, s'ha establert que el Consell Comarcal de la Cerdanya rebrà 280.500 euros i el del Ripollès els altres 382.000. La idea és que els diners estiguin disponibles a partir del pròxim mes d'abril i que aquests ens gestionin els fons a través de diversos projectes de foment de l'ocupació o suport al teixit productiu.

El conseller de Treball, Chakir el Homrani, va explicar ahir que aquests ajuts són els mateixos que es van planificar després dels confinaments de la Conca d'Òdena, el Baix Segre i la ciutat de Lleida. «És de justícia que aquells territoris que han tingut una situació més complexa amb la pandèmia tinguin aquests recursos supletoris més enllà de tot el que ha fet la Generalitat» en polítiques actives d'ocupació, va dir després de reunir-se a Puigcerdà amb representants dels consells comarcals de la Cerdanya i el Ripollès.

El Homrani va citar alguns projectes que podrien rebre finançament per part del departament, com ara l'impuls de plans d'ocupació per contractar persones que estan a l'atur, orientació laboral, formació o d'altres més específics de digitalització o de suport a determinats sectors. La idea és que els consells comarcals els elaborin i implementin i que des del SOC es faci una taxa d'acompanyament. El termini per fer-ho serà d'un any a partir de l'arribada dels fons a aquests ens locals.

Per la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó, va explicar que des d'aquesta administració ja han avançat tasques vinculades als plans estratègics de futur d'aquesta zona i que la idea és apostar per activitats que permetin «guanyar resiliència». Així, Bombardó va citar sectors com el del turisme, sobre el qual ha dit que cal desestacionalitzar-lo, o l'agroalimentari com a puntals econòmics del territori i ha conclòs que es vol invertir en projectes que acabin «desencadenant» activitat i ocupació en d'altres.

Mentre, el vicepresident tercer del Consell Comarcal del Ripollès, Ramon Roqué, va destacar la importància que tenen aquests ajuts pel territori, tenint en compte l'impacte que va suposar el confinament perimetral dut a terme per Nadal. A més, Roqué valorar positivament que els recursos puguin ajudar a millorar el teixit productiu de la zona i considera que cal «ser capaços» d'incidir en aquells sectors estratègics que hi ha a la comarca.

Aquests 662.500 euros per reforçar les polítiques actives d'ocupació a la Cerdanya i el Ripollès se sumen als ajuts del ´Pla de xoc per a l'ocupació: persones, empreses i territori' que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va posar en marxa al maig de manera urgent per fer front a les conseqüències laborals i socials de la crisi sanitària de la covid-19, amb una dotació total global de 59,29 milions d'euros. Una altra línia d'aquest pla era el suport a la contractació a través d'una línia extraordinària del programa «Treball i formació» del SOC. A més, durant aquest mesos, el Departament ha posat en marxa diferents ajuts d'urgència per a persones treballadores afectades econòmicament per les conseqüències de la pandèmia.