Salut començarà a vacunar col·lectius essencials a partir de dimecres vinent

El Departament de Salut començarà a vacunar als col·lectius essencials, com policies o sanitaris que no treballen en grans centres, a partir de la setmana que ve. Ho farà a partir de l'arribada prevista per dilluns d'unes 31.700 dosis de la vacuna d'Oxford/AstraZeneca. «Començarem dimecres», va dir el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. A més, preveu iniciar la vacunació a persones de molt alt i alt risc a partir de «mitjans o finals de febrer», però no amb el vaccí d'Oxford. L'objectiu és «simultaniejar» etapes sempre segons la disponibilitat de dosis. Quan s'arribi a la fase de vacunació massiva, la tercera, es preveu arribar a administrar 150.0000 dosis diàries, tot i que es desconeix quan es podrà arribar a aquesta fase.

Tant Argimon com Cabezas, van indicar que a partir d'ara i amb la disponibilitat de les tres vacunes l'estratègia passa per «simultaniejar» etapes per anar administrant totes les vacunes disponibles, tenint en compte els diferents perfils d'aquestes.

Un 70% de residents vacunats

D'altra banda, actualment s'ha vacunat a més del 90% dels residents en primera dosi i al 70% de la segona, així com entre un 60 i un 70% dels sanitaris dels grans centres de salut, principalment públics. Cabezas va explicar que la previsió és acabar amb totes les vacunacions a les residències entre la setmana vinent i la següent i també s'acabarà amb la segona dosi entre els sanitaris, per anar avançant en la resta dels col·lectius. Posteriorment, i abans que acabi el març, s'aniran vacunant els grans dependents, com aquelles persones amb discapacitat severa que viuen als seus domicilis i dels que falten per vacunar uns 25.000.

En aquests casos, es crearan rutes per proximitat per tal de poder subministrar les sis dosis que surten de cada vial. En alguns casos se'ls vacunarà als centres de dia si són usuaris i es poden desplaçar.

La fase dos, que seria la de persones de més risc i la resta de personal sanitari, se simultaniejarà amb la fase 1 –que acaba el 30 de març- i posteriorment començaria la vacunació massiva. Tot i això, Argimon va incidir que desconeixen quan podrà passar això perquè no se sap quina serà la disponibilitat de vacunes. De fet, va explicar que per acabar la fase 1 i 2 són necessàries 5 milions de dosis i que ara per ara n'hi ha de compromeses 1.360.000. «No estem ni podem plantejar la fase 3», va manifestar.

Tot i això, van insistir que es tracta d'un «repte de país» i que el sistema sanitari es bolcarà per fer una vacunació massiva. Salut calcula que pot arribar a administrar 150.000 dosis diàries i l'estratègia es vehicularà a través dels Centres d'Atenció Primària (CAP), tot i que també es faran servir els 500 espais comunitaris que ja s'han emprat per la darrera campanya de vacunació contra la grip.

D'altra banda, Cabezas va actualitzar les dades sobre casos actius a residències que en són 459, 117 menys que el passat dimecres. A més, ara hi ha 104 residències amb algun cas, quan eren 146 fa dos dies. La sotsdirectora va destacar que cada vegada veuen més l'impacte de la vacunació en la reducció de casos.

Menys vacunes de Moderna

Finalment, Catalunya rebrà un 20% menys de les vacunes de Moderna que tenia compromeses per al febrer però la companyia va assegurar que les subministrarà al final de la primera etapa, al març.