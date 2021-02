La vacuna porta l'alegria als geriàtrics: «Ja no ens morim»

ARRIBEN LES VACUNES. El fàrmac redueix un 55% els positius en les residències en només 10 dies. El centre Sant Pere de les Fonts (Terrassa), que ja ha posat totes les dosis, respira més tranquil. «No baixarem la guàrdia», assegura el seu director, Andrés Rueda, tot i admetre que «la pressió i la por que s'ha viscut aquí davant un brot ens ha generat molta sensació de fatiga»

«Ho vivim com un alliberament», explica Andrés Rueda, director del Centre Geriàtic Sant Pere de les Fonts (Terrassa). Es refereix a la vacunació contra el covid-19, que el centre va concloure dijous quan les ancianes i el personal van rebre la segona dosi del fàrmac. La Conselleria de Salut de Catalunya acabarà de vacunar totes les residències d'ancians entre la setmana vinent i la següent. «La pressió i la por que es viu aquí davant un brot genera sensació de fatiga», afirma Rueda.

I això que aquesta residència pot presumir de no haver tingut mai cap positiu entre els seus 73 residents, la gran majoria dones. Quan la pandèmia va començar, la direcció li va veure ràpidament les orelles al llop i el 29 de febrer de l'any passat va fer la màscara obligatòria entre el personal. «Vèiem el que passava a Itàlia, a la Xina... i ens vam avançar», explica Rueda, també president de la Associació Catalana de Directors de Centres d'Atenció a la Dependència Gerontològica (Ascad).

El geriàtric va arribar a instal·lar en la seva entrada un arc de desinfecció. Per ell van passar aquest dijous les infermeres del centre d'atenció primària (CAP) Antoni Creus de Terrassa per a vacunar. Aquesta residència no ha sofert els retards de les vacunes i han pogut seguir el calendari. Una de les quals es va vacunar dijous va ser Pepita Gallinat, de 85 anys. «Estic contenta, jo confio en la vacuna. Hi ha d'haver alguna cosa perquè s'acabi tot això», explica asseguda en un banc del pati. «Sé que és una vacuna que s'ha fet molt de pressa i que hi ha algun dubte, però la ciència està tan avançada, que confio en ella. No em fa por», assegura.

El coronavirus, per contra, sí que li fa por a Pepita, però més per la seva família (i, especialment, les seves filles), que per si mateixa. Ho compta amb emoció. «Jo la meva vida ja la tinc feta», diu aquesta dona. Encara que troba a faltar als seus. «Fa molt que no estic amb la meva família. La veig per vídeotrucada».

Els efectes positius de la vacunació ja estan fent-se notar en els geriàtrics. La incidència del virus en els centres ha descendit en les últimes setmanes. El fàrmac comença a ser efectiu als 10 o 14 dies de la primera dosi, abans d'administrar la segona.

Segons dades de Salut d'ahir, a Catalunya hi ha 459 casos positius en geriàtrics, una xifra molt inferior als 1.280 de fa 10 dies (que suposaven un 55% més de positius que ara). A més, hi ha també 104 residències amb algun cas confirmat, però fa 10 dies eren 237 residències: un 38,3% més que ara.

Por a les variants

Malgrat que residents i personal d'aquest centre ja estan vacunats i, per tant, protegits del virus, aquest geriàtric de Terrassa ni es planteja començar a obrir les portes. El temor a una pandèmia que encara no ha acabat està tot el temps present. «Tenim por de la variant anglesa i de la brasilera. Quan prenem les mesures aquí, només teníem un cas de coronavirus a Barcelona. Així que no obrirem encara que estiguem tots vacunats perquè estan sortint noves variants», explica Rueda.Així i tot, ell defensa l'efectivitat de la vacuna. «És veritat que hi hagut brots en residències, però creiem que es van produir abans de la vacunació. Les residències vacunades s'estan defensant molt bé», diu Rueda.

El també coordinador de residències de l'Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials assegura que el fet que alguns geriàtrics s'hagin infectat dies després de posar-se la primera dosi (i abans de la segona) els fa pensar que no han de «baixar la guàrdia».

Celebració

L'alegria i el bon ànim impregnaven el dijous cada racó del geriàtric Sant Pere dels Fonts. «Ja estem vacunats!», exclama una treballadora del centre després que les infermeres acabessin de vacunar als residents. «Ja no ens morim?», pregunta una àvia. «Ja no ens morim!», li respon.

Malgrat les seves llargues vides, aquestes residents octogenàries no han viscut abans res semblant a aquesta pandèmia de covid-19. Ho diu Pepita Gallinat, qui va treballar com a dependenta en els seus temps. «Jo no he vist res com això i això que he vist moltes coses», assegura des de l'experiència dels seus 85 anys.