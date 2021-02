Girona registra el nombre de crítics més elevat des de l'abril

El nombre de pacients crítics amb coronavirus s'ha disparat a la Regió Sanitària de Girona. Segons dades facilitades per Salut, en la darrera actualització hi havia 60 persones ingressades a l'UCI, quatre més que el dia anterior. Es tracta de la xifra més elevada des del 29 d'abril, en plena primera onada. De fet, aquesta tendència a l'alça ja fa dies que s'està produint, a diferència de Catalunya, on la pressió assistencial a les UCIs va a la baixa.

En canvi, el nombre d'ingressats a planta sí que va disminuint. Segons la darrera actualització, hi ha tres hospitalitzats menys que el dia anterior. Respecte a la resta de dades, el nombre de nous casos va pujar de nou un 23% fins a 330. Seguidament, la xifra de defuncions va tornar a ser molt elevada; Salut en va notificar deu. Totes han tingut lloc a centres sanitaris o sociosanitaris. Finalment, els indicadors de contagi van baixar.

Respecte a les comarques, la Garrotxa continua sent la més castigada pel virus a Catalunya. El risc de rebrot ja frega els 1.800 punts i la incidència de casos dels darrers catorze dies és molt elevada. A més, la seva capital, Olot, també està al capdavant de ciutats de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot (1.993 punts) i incidència més elevats.

D'altra banda, després que durant les festes de Nadal la Cerdanya registrés uns paràmetres alarmants, actualment és la comarca amb el risc de rebrot més baix de Catalunya. El valor se situa en cent punts i és el llindar que marca el risc alt de rebrot. A més, també té la incidència de casos més baixa de Catalunya.

Cal recordar que la comarca forma part d'una altra regió sanitària (Alt Pirineu i Aran) i les xifres de la pandèmia no es veuen reflectides en el còmput global de la Regió Sanitària de Girona.

Situació a Catalunya

Finalment, els principals indicadors epidemiològics van baixar a Catalunya. D'una banda, la velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, va baixar una centèsima després de diversos dies sense moviment i es va situar en 0,91, segons el darrer balanç de Salut.

El risc de rebrot va baixar 21 punts i es va situar en 457. En paral·lel, la incidència a 14 dies també va disminuir, i va passar de 542,34 a 522,45. Es van declarar 2.735 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 482.709. El 6,29% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

També es va informar de 98 noves morts i el total és de 19.696. Ahir hi havia 2.517 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals, 125 menys, i 702 a l'UCI, 16 menys que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són 195.681 (+1.334) i 121.782 amb la segona (+14.518).

Entre les persones que viuen en residències, s'han detectat 62 nous casos amb PCR o TA, fins a un total de 29.286. Amb la resta de proves, el nombre total de casos és de 32.052.

En total, als geriàtrics han mort 8.532 persones, 19 més que en l'últim balanç.