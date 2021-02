El Govern s'oblida de canviar al DOGC el tipus de confinament

En la resolució sobre les restriccions per la covid-19 que va publicar ahir al matí el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es mantenia per «error» el tancament per municipis que en realitat passarà a ser comarcal a partir de dilluns. Fonts de la Conselleria de Salut van indicar que l'error es corregiria a la tarda. Per tant, no tindrà cap efecte en la planificació prevista.

A la primera versió, en el punt tres, dedicat a la limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya, l'apartat 1 establia que «quedava limitada l'entrada i sortida de persones de cada municipi», quan en realitat havia de dir que «quedava limitada l'entrada i sortida de persones de cada comarca». Ahir a la tarda la resolució ja estava canviada.

La lleu millora de l'evolució epidemiològica del coronavirus a Catalunya ha fet que el Govern modifiqués el seu pla de desescalada inicial i suavitzés les restriccions a partir del dilluns 8 de febrer i durant 14 dies.

A més de passar del tancament municipal al comarcal, a partir de dilluns s'allarga una hora l'obertura de la restauració en els dos torns que actualment estan permesos.