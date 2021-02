Els Mossos carreguen i disparen projectils de foam contra manifestants anti-vox a l'acte amb Abascal a Salt

Els Mossos d'Esquadra han disparat projectils de foam i han carregat aquest diumenge contra col·lectius que es manifestaven a Salt per la presència de Vox i del seu líder, Santiago Abascal, en un acte a la plaça de la Llibertat del municipi. Els manifestants han llançat ous, cebes, tomàquets, taronges i també grava als integrants del partit ultradretà. Abascal s'ha arribat a encarar amb els concentrats i durant el seu discurs ha titllat els Mossos d'Esquadra de "policia política" per la seva "inacció". També ha aprofitat per recollir algunes de les coses que li havien llançat. Els agents han identificat un veí que passava en bicicleta i que ha tirat a terra la carpa que Vox havia instal·lat a la plaça.