La «policia de l'aire» s'enlaira des de l'aeroport de Girona

Seguretat aèria. Les comarques gironines tenen molta més activitat àeria de la que podem pensar i els encarregats de vigilar la seguretat de les instal·lacions i també, per exemple, el vols de drons, són els membres de l'equip «Pegaso» de la Guàrdia Civil. Tenen la seu a l'aeroport de Girona i s'han convertit en la «policia de l'aire» de la província. També donen suport i assessoren unitats del cos en aspectes de seguretat àeria.

La «policia de l'aire» de la Guàrdia Civil fa poc més d'un any que està en marxa a les comarques gironines i té la seva seu a l'aeroport Girona-Costa Brava. A les instal·lacions de Vilobí d'Onyar hi ha el que s'anomena l'equip «Pegaso», que són les sigles de la Policia Especialista de Gestió Aeronàutica i Seguretat Operacional. Aquest grup policial té com a finalitat «la prevenció d'accidents i sobretot conscienciar d'un ús responsable» dels mitjans aeris i les seves instal·lacions, assegura el sergentde la Guàrdia Civil i membre d'aquesta policia, Joan Garau. I és que els «Pegaso» en el seu dia a dia es dediquen a diverses tasques però també donen suport a la policia judicial en tema d'accidents i la resta d'unitats de la Guàrdia Civil i també de cossos que ho necessitin.

Controlar instal·lacions i aparells

El treball d'aquesta policia de l'aire de la Guàrdia Civil a Girona passa per la inspecció i control de les instal·lacions i entitats relacionades amb l'aviació civil, també realitzen controls en aeròdroms i camps de vol. En aquests últims, per exemple, comproven si compten amb les llicències i permisos pertinents. Una dada curiosa és que a la província de Girona en ser frontera amb França, per exemple, els ultralleugers no poden anar al país veí. D'altres tasques d'inspecció i control també van dirigides a les activitats relacionades amb globus aerostàtics, parapents, ala deltes, paramotors. També controlen les escoles de vol i d'aeromodelisme.

Els drons, controlats

Hi ha un aspecte que ha donat a conèixer aquesta policia a Girona i és l'ús de drons. Tots els membres són operadors i estan formats tan per vetllar pel seu bon ús però també, per fer-ne volar en cas de necessitat i donar suport a altres unitats de la Guàrdia Civil o d'altres cossos. Això va ser el que van fer en dues ocasions l'any passat i va tenir ressò mediàtic.

Van ajudar a localitzar dues plantacions de marihuana que van poder ubicar gràcies al vol dels seus drons. Una d'elles a Sant Pere Pescador, -de 120 plantes -es va localitzar amb l'ajut dels drons perquè estava amagada en un terreny molt extens, de dos quilòmetres quadrats. El mateix va passar a Vilobí, aquí la Guàrdia Municipal va alertar que una persona s'havia trobat una plantació enmig del bosc, en una àrea molt inaccessible. Gràcies a l'equip «Pegaso» van trobar-la, van poder anar indicant als policies com arribar-hi i van poder comisar un miler de plantes.

Els agents, a banda d'aquest suport que van donar a membres de la Guàrdia Civil de Roses o de la Guàrdia Municipal de Vilobí, també també s'encarreguen de vetllar pel bon ús els dron. En base a la normativa actual controlen «empreses, botigues, promotores i sobretot, la realització de l'ús recreatiu dels drons». I és que com recorda el sergent Josep Garau s'ha de tenir en compte que hi ha moltes zones restringides al vol de drons i es necessita d'una autorització. Però hi ha àrees on està prohibit com, per exemple, la ciutat de Girona. Tot i això, apunta que en un futur no massa llunyà, es modificarà el reglament espanyol del 2017 i segons l'esborrany, «es podrà volar a la zona de control aeri (CTR) en altures no superiors als 90 metres».

Si alguna persona fa volar un dron en aquestes àrees en l'actualitat es pot enfrontar a multes molt elevades. En cas d'un ús recreatiu les sancions arriben als 225.000 euros i si es tracta d'na una empresa, escalen dels 4.500 fins als 4,5 milions d'euros.

A banda de les zones de prohibició, també hi ha una regulació dels aparells i de la qual els agents «Pegaso» també estan molt atents. Com ara que cal estar registrat com a operador, cal certificar-se entre altres. Si tampoc es té en compte aquesta regulació i l'usuari no la té, pot enfrontar-se a sancions considerades com a falta greu i regulades per de la Llei Seguretat Ciutadana que van dels 30.000 als 600.000 euros.