Baixen els crítics a Catalunya però es mantenen estables a Girona

La xifra de pacients que es troben en estat crític es manté estable als hospitals gironins. Segons el darrer balanç del Departament de Salut, ahir hi havia 58 pacients a l'UCI, dos menys que el dia anterior. D'altra banda, va créixer lleugerament el nombre de pacients ingressats a planta, que ahir eren 244 persones, dos més que dissabte. El nombre de casos ha crescut en les 24 hores en 115 nous contagis. Amb aquests, el total acumulat des que va començar la pandèmia és de 56.170. També es va notificar la mort de quatre persones, amb les quals ja es compten fins a 1.773 defuncions.

D'altra banda, el risc de rebrot va baixar 18 punts fins a situar-se en 404. Fa gairebé un mes, es trobava en 681 punts. També va baixar dues centèsimes l'Rt, que es troba en 0,92; i la incidència acumulada a 14 dies, que està en 443,55 punts. Fins ara, s'han vacunat 19.824 persones de la primera dosi, 58 més, i 12.924 de la segona dosi, 639 més.

Menys de 700 crítics

La xifra de pacients en estat crític que es troben ingressats a les UCIs dels hospitals de Catalunya va baixar ahir per sota dels 700, xifra que s'havia superat des del dia 26 de gener. En concret, ara mateix hi ha 684 persones a l'UCI per coronavirus, 18 menys que el dia anterior, segons recullen les dades del Departament de Salut. Tot i això, la pressió a les unitats de crítics segueix per sobre que durant els nivells màxims assolits durant la segona onada. Alhora, el nombre de pacients ingressats a planta va tornar a pujar. Actualment hi ha 2.566 persones hospitalitzades a causa de la covid-19, 49 més que el dia anterior.

Mentrestant, els casos segueixen creixent. Ahir es van sumar fins a 1.381 nous positius, tenint en compte totes les proves. Amb aquests, el total acumulat des de l'inici de la pandèmcia s'enfila ja fins a 521.544. Durant l'última setmana analitzada es van fer 213.583 proves PCR i 101.646 tests d'antígens, dels quals un 6,20% van donar positiu, per sota de l'interval anterior, quan van ser el 6,42%.

També es van computar 45 noves víctimes mortals. Amb aquestes ja són 19.743 les defuncions que s'han produït a Catalunya. Entre el 28 de gener i el 3 de febrer es van declarar 484 defuncions, mentre que la setmana anterior se n'havien notificat 557.

D'altra banda, els indicadors que mostren l'estat de la pandèmia segueixen en una lenta tendència a la baixa. El risc de rebrot va tornar a baixar ahir 26 punts, i se situa ara en 431. Alhora, la velocitat de propagació va disminuir dues centèsimes fins a 0,89 i s'allunya així de la barrera de l'1. La incidència acumulada a 14 dies va passar de 522,45 a 502,32 punts. S'han vacunat 196.234 persones de la primera dosi, 553 més, i 125.880 de la segona dosi, 4.098 més.