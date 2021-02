Banyoles inicia les obres del carrer Llibertat

L'Ajuntament de Banyoles comença avui dilluns les obres de renovació total del sanejament al carrer Llibertat. Aquestes obres es faran en tres fases i s'acabaran el mesde juliol. Durant sis mesos la mobilitat pel centre de la ciutat es veurà molt afectada i per això l'Ajuntament posarà en marxa diferents mesures per facilitar el dia a dia dels ciutadans, com ara l'habilitació d'un aparcament exclusiu per als veïns i que es farà en un solar privat que hi ha al carrer Josep M. Bohigas, davant del Casal Cívic.

Els treballs afectaran des d'avui els carrers Servites i Canat i posteriorment continuaran amb les altres dues fases, que són dels carrers Canat fins a Rotes i Rotes fins al Camí de l'Horta. El projecte preveu la construcció de nous col·lectors de desguàs i sanejament així com fer les noves escomeses dels habitatges. També es renovarà la xarxa d'aigua potable i el soterrament de la xarxa elèctrica. Les obres estan pressupostades per 444.785 euros i estan finançades pel Pla Únic d'Obres i Serveis Generalitat de Catalunya i per fons propis de l'Ajuntament.

Donat que el carrer Llibertat és la via més transitada de la ciutat, es preveu que aquestes obres tindran una gran afectació a l'hora de desplaçar-se amb vehicle per la ciutat, deixant com a alternativa circular pels carrers Sant Martirià, Sardana i Mn. Lluís Constans. L'Ajuntament ha previst desviar el trànsit de camions per la variant de la c-66, entre altres canvis en les parades d'autobús.