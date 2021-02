Blanes potencia la fluïdesa del trànsit obrint el Pla Parcial Costa Brava

Blanes ha preparat els últims dies l'obertura a la circulació del trànsit rodat d'una nova part del Pla Parcial Costa Brava, la nova zona d'expansió del municipi, segons ha informat l'Ajuntament. El mateix consistori té previst que l'obertura sigui avui dilluns, coincidint amb l'inici de la setmana.

Amb la posada en marxa d'aquest nou tram, queda oberta la circulació del 95% del Pla Parcial Costa Brava, cosa que facilitarà una major fluïdesa del trànsit rodat. Situat a l'extrem nord-est del territori blanenc, aquesta nova zona abasta uns terrenys compresos entre la rotonda de Mas Borinot i la rotonda dels Focs, al costat dret de la carretera d'accés a la Costa Brava en direcció a Lloret.

Segons l'Ajuntament de Blanes, un dels principals avantatges que comportarà l'obertura d'aquest nou tram del Pla Parcial Costa Brava serà facilitar l'accés a l'escola Sa Forcanera i a la carretera d'accés a la Costa Brava, la GI-682. En relació amb el centre escolar, informen que ara es podrà circular pel tram de l'avinguda del Parlament que hi ha a la part de dalt de l'escola, que encara roman tancat després que l'altra part ja funciona des de fa mesos.

La nova zona que es posarà en funcionament abasta des de l'altura de l'escola Sa Forcanera fins a la rotonda que hi ha a tocar del cementiri municipal, on conflueixen els carrers Andalusia, Santa Cecília, Ponent i Manel Carrasco i Formiguera. Aquest darrer comunica amb la carretera d'accés a la Costa Brava, la GI-682, en un nou vial d'incorporació d'entrada i sortida que fins ara estava tancat al trànsit rodat.

Segons expliquen des del consistori, quedarà encara una darrera fase, la que comprèn el tram entre la rotonda del cementiri municipal i el carrer Anselm Clavé a través del carrer Santa Cecília, on s'ha de construir una rotonda. A partir d'ara, però, l'Ajuntament explica que serà possible circular directament des del cementiri fins a Mas Borinot i Valldolig a través de l'avinguda Parlament, sense necessitat de fer una gran volta com fins ara.

Obertura amb garanties

De cara a l'obertura d'avui dilluns, diversos efectius i operaris han estat ultimant l'arranjament dels dispositius necessaris perquè l'obertura al trànsit es faci amb totes les garanties de seguretat i d'informació necessàries. És per això que un dels departaments municipals que ha intensificat els darrers dies les seves tasques és la Unitat de Trànsit de la Policia Local de Blanes.