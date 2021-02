Campdevànol tindrà un centre d'interpretació del ferro i l'aigua

Campdevànol obrirà aquest estiu un Centre d'Interpretació del ferro i de l'aigua amb l'objectiu d'apostar pel patrimoni cultural del municipi.

Segons informa l'Ajuntament, aquesta setmana ha començat l'obra civil, amb una inversió de 25.000 euros i un termini de dos mesos, i després es farà la museïtzació, amb un cost de 32.000 euros.

El Molí Gros és l'edifici escollit per adequar-lo i convertir-lo en aquest centre d'interpretació de l'aigua i del ferro. Els treballs consistiran a condicionar tot l'interior i millorar les instal·lacions. Es farà un hall d'accés i tot seguit hi haurà una sala dedicada al patrimoni cultural vinculat a l'aigua, una segona del ferro i una darrera sala dedicada a la Farga Casanova.

A més, el Museu Etnogràfic de Ripoll cedirà peces que es van fer a la Farga de Campdevànol i la família Casanova farà el mateix amb material divers. Comforsa també ha donat suport al projecte i ha realitzat un vídeo on s'explica com es fabrica un cigonyal.

Paral·lelament, aquest centre serà el punt de sortida de la Ruta del Ferro i l'Aigua de Campdevànol, que està formada per deu punts, on el visitant podrà passejar pel tram urbà del municipi i s'endinsarà en el món del ferro i de l'aigua: la Turbina, el Pontarró, els Rentadors, la Casa de l'Amo, l'Ayola, Clavetaires, la Farga Grau (dos punts), la séquia Molinar i el Martinet. A cada punt, hi haurà una explicació.

L'actuació s'emmarca dins del projecte Pyrfer Pirineus del Ferro, finançat en un 65% per fons europeus, i que engloba uns deu municipis catalans i francesos.