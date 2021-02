El Consell Comarcal del Ripollès organitza una jornada sobre les ajudes europees

El Consell Comarcal del Ripollès organitza la jornada «Fons Next Generation EU i altres vies europees de finançament» amb la voluntat que els ens locals del Ripollès disposin de tota la informació perquè la comarca es beneficiï al màxim d'aquestes ajudes. La jornada es realitzarà telemàticament el dia 17 de febrer a les cinc de la tarda i està enfocada a càrrecs electes, secretaris, interventors i tècnics de l'administració local i d'agents econòmics diversos. En aquesta hi intervindran Francina Esteve, professora titular d'universitat de dret internacional públic i relacions internacionals, especialitzada en dret de la Unió Europea a la Universitat de Girona i directora del Centre Europe Direct de Girona; Conxita Font, responsable de fons europeus de la Secretaria d'Acció exterior i de la Unió Europea, de la Generalitat de Catalunya; Jordi Llach, cap de programes europeus de la Diputació de Girona; i Oriol Lázaro, secretari general del Consell Català del Moviment Europeu. Esteve parlarà de com ajudaran el fons Next Generation EU a la recuperació socioeconòmica; Font concretarà com arribaran aquests fons i altres vies de finançament a la ciutadania; Llach se centrarà en com els municipis poden ser actius en la participació de projectes, programes i fons europeus, i per últim Lázaro explicarà quins actors principals, eines i estratègies d'accés tenim a l'abast.

En l'organització de la jornada hi col·laboren la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, Europe Direct Girona, el Consell català del moviment europeu, Eurolocal i el Centre de documentació europea de la Universitat de Girona.