El Consistori Infantil de Ripoll celebra per primera vegada un ple telemàtic

Dilluns passat Ripoll va celebrar el primer ple telemàtic del Consistori Infantil del municipi. Al mateix hi va assistir la regidora de Convivència, Participació i Educació, Maria Dolors Vilalta; personal docent dels centres; familiars dels nens i nenes; el personal tècnic que els acompanya i evidentment l'alcaldessa infantil, Naia Planas, així com els set regidors i regidores infantils.

De les propostes que es van aprovar, en les quals només tenen vot els nens i nenes, algunes recauen directament al consistori i les altres es faran arribar a les diferents àrees i serveis de l'Ajuntament per tal que les puguin tenir en compte en les seves intervencions. Entre aquestes hi ha propostes d'urbanisme, com la instal·lació d'un semàfor que incorpori tecnologia per a persones amb discapacitat visual al pas de vianants que dona accés a l'escola Tomàs Raguer i Ramon Suriñach; la instal·lació de més bancs a la via pública sobretot als llocs on hi passeja gent gran, o millores a l'Skate Parc, però també d'altres de més socials i educatives, com l'ampliació del nombre de bicicletades familiars, l'entrega de carmanyoles corporatives del Consistori Infantil a tots els infants que comencin P3 o fer una donació de joguines a una entitat que treballi amb i per infants amb càncer.