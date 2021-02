ERC de Sant Joan de les Abadesses reclama un nou format de passera sobre el Ter

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va proposar, al primer ple ordinari d'aquest any 2021, que es «repensessin» el format de la passera sobre el riu Ter, inaugurada l'any 2015 amb un cost inicial de 140.000 euros i malmesa durant els temporals Leslie i Gloria, als anys 2018 i 2019.

Segons afirma el grup, els desperfectes de la passera provocat pel temporal Leslie van superar els 15.557,74 euros d'inversió i els ?derivats del temporal Gloria ascendiran ara als 93.624,75 euros, segons així se'n desprèn dels decrets d'alcaldia aprovats en data 27 i 24 de desembre, en els quals s'aproven el projecte de consolidació i reestructuració de la passera del riu Ter i del corresponent contracte d'obres. «Aquests contemplen la utilització de taulons de fusta tropical, amb un cost de 8.054,44 euros. Un cost sobredimensionat per una fusta pensada per ser arrancada per la força del riu i reposada novament», afirmen.

El projecte aprovat, si bé reforça l'estructura segons el parer d'ERC, «manté el disseny de la passera original» i, per tant, podria «continuar esdevenint un fort obstacle per futures avingudes del Ter i comportar el desviament del riu», tal com va passar amb el temporal Gloria, que va provocar una forta afectació de l'espigó i l'entorn proper. El grup municipal concreta que la restitució del qual ascendirà als 183.241,79 euros. «A aquesta quantitat, cal sumar-hi els més de 245.000 euros que s'hauran invertit en poc més de cinc anys, entre la inauguració i les successives reparacions de la passera», afegeixen.

Per tant, Sergi Albrich, regidor d'ERC, considera que és important mantenir la unió dels recorreguts de l'Arçamala i de la Puda a través del riu Ter, però «cal repensar-ne el disseny», tant des d'un punt de vista mediambiental com també des d'un punt de vista econòmic i «especialment en aquests moments».