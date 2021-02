L'hostaleria de Girona reclama que l'allargament dels horaris s'estengui també a l'hora dels sopars

Bars i restaurants de Girona asseguren que l'allargament horari els dona "cert aire", perquè permetrà esponjar els esmorzars i fer dos torns de dinar. Però veuen la mesura "insuficient" i reclamen que s'estengui a l'hora dels sopars. El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, recorda que "fins a un 30%" dels restaurants només obrien al vespre, i que per tant el relaxament de restriccions no els suposa res nou. Carreras subratlla, a més, que la pandèmia ja s'ha traduït en el tancament del 20% del sector, "que ja no tornarà a aixecar persiana". A banda de l'hostaleria, el petit comerç gironí tampoc entén haver de continuar tancats en dissabte, perquè al costat de botigues tancades hi haurà "terrasses plenes".

· Restriccions COVID: Què es pot fer i què no a partir d'avui