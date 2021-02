L'Ajuntament d'Olot contracta trenta persones en programes ocupacionals

L'Ajuntament d'Olot ha contractat trenta persones en situació d'atur per a la realització de tasques de neteja, control de contenidors i millora de l'entorn públic urbà així com suport en la recerca activa de feina. Gran part de la contractació d'aquestes places s'engloba dins dels programes d'experiència laboral «Treball als Barris» i, en total, suposen una inversió de 624.000 euros.

D'una banda, des de principis de febrer han començat a treballar sis peons de neteja extraordinària de la via pública i una supervisora de l'equip. El contracte, de nou mesos, compta amb jornada parcial. Les persones contractades recolzen les tasques de les brigades municipals. Conjuntament amb aquest projecte i dins el mateix programa de Treball als barris, s'ha contractat una persona de suport i acompanyament a l'Aula de Recerca de Feina de Mas Les Mates de DinàmiG. El nou membre de l'equip, que ja està en actiu, disposa d'un contracte de nou mesos amb jornada completa i s'encarregarà de facilitar un espai públic amb suport perquè les persones aturades puguin tenir accés a les noves tecnologies de manera gratuïta per buscar feina, entre d'altres tasques. D'altra banda, el consistori també ha contractat dues persones més per a tasques de neteja extraordinària arreu de la ciutat i inclouen accions formatives per millorar les seves competències digitals bàsiques i habilitats comunicatives.

Aquests nous contractes se sumen a la contractació de quatre noves agents cíviques i el nou tècnic de comercialització i difusió de l'aplicació Garrotxa Approp. A més, els últims mesos també s'han sumat sis tècnics per reforçar l'estructura del Servei d'Ocupació de DinàmiG Mas les Mates d'Olot. Paral·lelament, està previst que aquesta primavera s'incorporin vuit peons de jardineria a més d'un supervisor d'equip.