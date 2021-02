L'hospital de Campdevànol ja no té cap pacient ingressat per coronavirus

Bones notícies al Ripollès. L'hospital de Campdevànol va anunciar ahir, en l'actualització diària de dades de la pandèmia, que no té cap pacient ingressat per coronavirus. Segons fonts del centre sanitari, aquesta situació no es produïa des de l'estiu. A més, cal afegir que només hi ha dos sanitaris contagiats.

D'altra banda, sí que hi ha pacients ingressats al sociosanitari de l'hospital, que s'estan recuperant de la malaltia. N'hi ha un total de dotze i alguns d'aquests ja han negativitzat.

La notícia arriba després que la comarca visqués una de les pitjors situacions de la pandèmia, al desembre, fet que va obligar el Govern a restringir-ne la mobilitat, juntament amb la Cerdanya, durant les festes de Nadal.

A l'hospital, a més, a principis de desembre es va produir un brot i els ingressats per coronavirus van arribar a trenta-quatre, una xifra similar al pic de la primera onada. A més, va arribar a tenir una vintena de professionals amb covid-19.

Per tot això, la direcció del centre es va veure obligada a prendre mesures dràstiques i durant unes setmanes només va atendre ingressos relacionats amb el coronavirus. La resta de pacients els van haver de derivar a altres centres sanitaris com l'hospital d'Olot.

També es va suspendre part de l'activitat quirúrgica per la situació delicada de la comarca i no s'ha arribat a reprendre fins a finals de la setmana passada. El centre torna a fer intervencions quirúrgiques amb ingrés i oferirà de nou activitat com a hospital de dia sociosanitari, «que serà molt limitada, perquè hem d'evitar concentracions de persones perquè no hi hagi brots», segons destaca el gerent del centre, el Dr. Joan Grané. El Programa de Rehabilitació Cardiològica també es posa en marxa de nou.