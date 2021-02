Els crítics també inicien la tendència a la baixa a Girona

En tres dies, el nombre de pacients gironins ingressats per coronavirus a les Unitats de Cures Intensives ha experimentat una davallada significativa, tenint en compte les xifres rècord que s'havien assolit la setmana passada. Concretament, des de dissabte hi ha nou pacients menys ingressats, i és que s'ha passat de 60 a 51 crítics. Per tant, la tendència a la baixa que ja fa dies que s'està manifestant a Catalunya, també es comença a reflectir a la Regió Sanitària de Girona.

Josep Maria Sirvent, cap de les UCIs dels hospitals Trueta i Santa Caterina, els dos centres sanitaris referents de la regió, va celebrar ahir aquesta davallada tot i que va demanar no «relaxar-se» perquè l'ocupació segueix sent molt elevada. «Per primera vegada en molt de temps hem arribat als 25 crítics al Trueta i als 14 al Santa Caterina, però hem d'estar alerta perquè hem tingut ingressos per coronavirus a Urgències i un 10% d'aquests seran crítics», va alertar ahir Sirvent a aquest diari. L'intensivista també va afirmar que els sanitaris estan «esgotats» perquè els hospitals encara estan molt tensats. «Fa un any el 100% d'ocupació a l'UCI del Trueta era de divuit pacients i, recentment, hem arribat a doblar aquesta xifra. És una barbaritat», va expressar.

Causes de l'alta mortalitat

D'altra banda, respecte a l'alta mortalitat que hi està havent a Girona aquests dies, Sirvent va explicar que encara es noten els efectes de les festes de Nadal. «La mitjana d'ingrés a l'UCI sol ser de tres o quatre setmanes i després alguns dels pacients, moren. Més o menys ha passat un mes des que van finalitzar les festes i llavors es van produir moltes infeccions», va concretar, tot i que també va remarcar que els brots dels geriàtrics també han sigut una de les principals causes d'aquest augment tan destacat.

Finalment, Sirvent va manifestar més preocupació pel dia de les eleccions que no pas per l'impacte de la variant britànica. «La interacció que es produirà aquest dia pot fer sorgir la quarta onada. Malgrat tot, confio que serà més lleugera i atenuada perquè aviat es començaran a notar els efectes de la vacuna i també hi propiciarà que s'acosta el bon temps», va concloure.

Més de tres milions de casos

Finalment, respecte a les dades epidemiològiques d'ahir, el més destacat és que Espanya va superar els tres milions de contagiats des de l'inici de la pandèmia. A més, la xifra de víctimes es va incrementar en 766 persones des de dilluns i ja són 63.061 els morts per la pandèmia a Espanya. Seguidament, a Catalunya el nombre de crítics va baixar fins a 688 i hi havia un centenar menys d'ingressats. Es van sumar 1.892 casos, una xifra inferior als darrers dies, i Salut va notificar 89 morts. Els indicadors de contagi van aixar, així com a Girona, que va tornar a sumar una xifra alta de morts (16) i els casos van augmentar un 79% respecte al dia anterior.