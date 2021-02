La fiscal demana 4 anys de presó i més de 500.000 euros per l'accident mortal de l'inflable de Caldes

La fiscal demana 4 anys de presó i més de 500.000 euros d'indemnització per als amos del restaurant de Caldes de Malavella on va tenir lloc l'accident mortal de l'inflable. L'atracció, que tan sols se subjectava amb dos dels ancoratges, va sortir volant el 7 de maig del 2017 amb set menors a dins.

Una nena de 6 anys va morir. La fiscal diu que el matrimoni va mostrar "deixadesa total" a l'hora de comprar l'inflable, que el muntaven sense formació i que tampoc hi havia ningú que vigilés l'atracció. Imputa als processats un delicte d'homicidi en concurs amb sis de lesions. Tots, per imprudència greu. La defensa conclou que hi va haver imprudència, però menys greu. Demana que a ella se l'absolgui i que ell pagui 1.800 euros de multa.

Segons recull l'escrit de qualificacions provisionals, el matrimoni que regentava el restaurant 'Mas Oller' va comprar l'inflable pel volts del març del 2017. En van pagar uns 3.000 euros. L'atracció, amb un tobogan a l'interior, pesava uns 120 quilos i mesurava 5,2 metres d'alçada. "No presentava cap etiqueta que identifiqués el fabricant", diu la fiscalia.

L'acord entre els amos del restaurant i el venedor va ser verbal. Com també les explicacions que ell va donar al matrimoni sobre com funcionava l'inflable. L'atracció –recull el ministeri públic- "no tenia documentació oficial, manual d'instruccions o normes de seguretat".

La fiscal, a més, subratlla que l'amo del 'Mas Oller' va mostrar "una deixadesa total" a l'hora de comprar l'inflable, perquè "no va preocupar-se" per cap d'aquests extrems. Ni tampoc va informar-se sobre "les revisions, llicències o permisos necessaris, normes de seguretat, vigilància o muntatge de l'atracció".

L'únic moment en que el matrimoni va sol·licitar la documentació, diu la fiscal, va ser a posteriori de l'accident (el 8 de maig). Però el ministeri públic també diu que aquella que aleshores els va entregar el venedor "era genèrica", i que no s'ha pogut comprovar si era la que corresponia a l'inflable.



Dos dels ancoratges

L'escrit recull que el matrimoni muntava l'atracció cada cap de setmana en una zona verda situada en un lateral del restaurant. L'inflable tenia deu ancoratges (cinc a cada banda). Però d'aquests, diu la fiscal, només se subjectaven a terra els dos que hi havia a la zona posterior. "Mai es fixava amb els ancoratges davanters", explica l'escrit d'acusació, recordant que la normativa vigent estableix que, com a mínim, atraccions com aquella s'han de subjectar amb sis fixacions.

Qui muntava l'inflable o bé era el mateix propietari del 'Mas Oller' o bé dos dels seus treballadors. "Cap d'ells tenia formació específica per fer-ho", afirma la fiscalia. A més, afegeix, quan hi havia menors jugant amb l'atracció, "mai hi va haver una persona encarregada de la seva supervisió o vigilància". A tot això, s'hi suma que "els acusats no van sol·licitar la preceptiva llicència administrativa per dur a terme l'activitat".



Fins a 39 metres enllà

L'accident mortal va tenir lloc el 7 de maig del 2017, cap a dos quarts de quatre de la tarda. Aquell dia, un diumenge, hi havia set menors a l'interior de l'inflable quan "una ràfega d'aire va provocar que es trenquessin els dos únics ancoratges que el subjectaven a terra" i que l'atracció sortís volant. Mentre es desinflava, va arribar a desplaçar-se 30 metres, fins a quedar a la teulada del restaurant.

Una nena de 6 anys va morir. I els altres menors van patir ferides de diferent consideració. "El tràgic succés va ser conseqüència directa de no haver observat les mesures de muntatge, seguretat i supervisió; ja que d'haver-les respectat, no s'haurien trencat els ancoratges", recull l'escrit de qualificacions provisionals.

La fiscalia acusa el matrimoni un delicte d'homicidi per imprudència greu en concurs ideal amb sis més de lesions. També, per imprudència greu.

Sol·licita que es condemni els dos amos del restaurant a 4 anys de presó per a cadascun. En matèria de responsabilitat civil, reclama que la parella i l'asseguradora, com a responsable civil directa, indemnitzin els familiars de les víctimes amb un global de 503.732,25 euros.



"De manera inesperada i imprevisible"

La defensa del matrimoni propietari del 'Mas Oller' també qualifica els fets d'un delicte d'homicidi i sis més de lesions. Però en aquest cas, per una imprudència menys greu. Al seu escrit, l'advocat dels amos del restaurant subratlla també que ella "mai va decidir res en relació a l'inflable", perquè era qui s'encarregava de la part de cuina i sala.

El marit, per la seva banda, era qui portava tota la zona exterior del restaurant. La defensa explica que l'acusat va comprar l'inflable a un firaire, que era una atracció "fàcilment desmuntable" i que, per tant, eren ell mateix o un dels treballadors els qui el muntaven i desinflaven.

Al seu escrit, l'advocat del matrimoni diu que, el dia de l'accident, l'atracció va sortir projectada del terra de manera "inesperada i imprevisible". "La causa que explicaria el tràgic accident va ser molt complicada i laboriosa de descobrir; finalment, s'ha ofert com a causa directa del sinistre l'aparició sobtada d'una ràfega d'aire", diu la defensa.

L'advocat recorda que l'amo del restaurant tenia clar que, si feia vent, l'atracció no havia d'inflar-se. Però admet que tan sols dos dels ancoratges que tenia l'inflable –la defensa parla de vuit en total, i no de deu- estaven fixats a terra. Per això, diu que el seu client va actuar "de manera negligent" a l'hora de decidir no clavar totes les fixacions de l'inflable al terra.

La defensa creu que tan sols l'amo del 'Mas Oller' va ser responsable dels set delictes per imprudència menys greu. Demana que se li apliquin dues atenuants (una de confessió i col·laboració, i una altra de dilacions indegudes) i demana que se'l condemni a una multa de 1.800 euros. Per a ella, sol·licita l'absolució.

En matèria de responsabilitat civil, la defensa considera que el propietari del restaurant de Caldes de Malavella i la companyia asseguradora han d'indemnitzar les famílies amb les quantitats que reclamen les acusacions particulars (que han emès escrits similars als de fiscalia).