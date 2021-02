El Govern invertirà 5,6 milions en la protecció del medi de l'Alta Garrotxa

El Govern va aprovar ahir el Pla de Protecció de l'Alta Garrotxa que preveu una inversió de 5,6 milions d'euros durant els propers deu anys. Aquest document servirà per treballar en la protecció del medi natural i també el paisatge dels onze municipis que hi formen part. En els terrenys públics, el Govern es compromet a fomentar noves activitats que tinguin com a finalitat la producció de natura. Pel que fa als terrenys privats, els propietaris decidiran voluntàriament si se sumen o no.