La línia d'atenció a les víctimes de maltractaments rep un rècord de trucades el 2020 amb 779 a Girona

Les trucades de la línia d'atenció de la Generalitat contra la violència masclista han batut el seu rècord durant el 2020. Han rebut fins a 779 peticions d'ajudes, en un any marcat per la pandèmia i l'eclosió de casos de maltractaments viscuts en alguns casos en silenci durant el confinament, en què víctima i maltractador han viscut sota el mateix sostre.

Durant el confinament domiciliari, de fet, les institucions i les forces policials van fer una campanya per recordar que calia denunciar i fer ús d'aquest telèfon en cas de necessitat per demanar també assessorament, i això s'ha pogut traduir en aquest alt nombre de trucades, mai vist. Alhora després del confinament, segons fonts policials, van començar a sorgir més casos de violència de gènere a la província que s'havien ocultat segurament per por de les víctimes durant els mesos de tancament.

I és que des que hi ha dades d'aquest telèfon -any 2017- públiques en un web especialitzat, no s'havia arribat a les 700 trucades. De fet, si s'agafa de referència el 2019, es pot veure que el creixement d'utilització d'aquest servei és destacable, de gairebé el 14%. S'ha passat de 685 a 779 trucades en un sol any.

El telèfon 900 900 120 és un número gratuït que tenen les víctimes de violència masclista o el seu entorn per demanar ajuda i assessorament. Per comarques, el Gironès i la Selva són els indrets des d'on s'han fet més trucades al servei de la Generalitat d'atenció a les dones víctimes de maltractaments durant l'any 2020. El Gironès suma la xifra més alta de trucades al 900 900 120: 358. Són gairebé la meitat de totes les realitzades des de la demarcació.

La Selva és la segona comarca amb més activitat, amb 161 registres i l'Alt Empordà és la tercera àrea des d'on s'ha fet més comunicacions al telèfon de l'ICD, un total de 111.

Violència psicològica

Amb l'anàlisi de les trucades es pot extreure un perfil del tipus de violència masclista que pateixen les víctimes. Es pot veure que pràcticament tota la violència és de tipus psicològica (96,66%), mentre que la resta de víctimes diuen que és física (36,2%). Sovint conviuen més d'un tipus de maltractament. La gran majoria d'aquestes situacions es produeixen en l'àmbit de la parella (el 93,98%) i, també hi ha alguns casos en entorns sociocomunitaris (el 3,01%) i familiar (el 3,01%).

L'anàlisi de Catalunya (4.590 requeriments) mostra que la major part de trucades procedeix de l'àrea metropolitana de Barcelona (3.177 comunicacions), en segon lloc hi ha el camp de Tarragona (795) i ben a prop hi ha Girona, amb 779 trucades.