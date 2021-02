Quatre encaputxats roben sencera la màquina de tabac de la cafeteria de l'estació d'autobusos d'Olot

La cafeteria de l'estació d'autobusos d'Olot ha tornat a ser escenari d'un nou robatori. La nit de dilluns a dimarts quatre encaputxats se'n van emportar la màquina de tabac. Els Mossos d'Esquadra investiguen i busquen els quatre individus.

Aquest local, que es troba al carrer Bisbe Lorenzana, al centre de la població, no és el primer cop que és objectiu dels lladres. Fa tres mesos, a principis de novembre, també va patir un altre robatori amb força. En aquest cas, però, van emportar-se la caixa enregistradora i van fer destrosses a un altre accés a l'establiment.

Els responsables de la cafeteria no van adonar-se del robatori fins que hi van anar a treballar ahir a primera hora del matí, fet que fa pensar que els lladres van inutilitzar el sistema d'alarmes. Aquest nou robatori va ser durant la matinada i les càmeres de vigilància van captar el moment en què esbotzaven la porta corredora del local, que és de vidre, i com robaven la màquina a pes. És a dir, se l'emportaven sencera i amb el tabac a dins. També van requisar alguns productes del local, com ara begudes alcohòliques.

Investigació oberta

Arran dels fets, ahir al matí els Mossos d'Esquadra van acudir al local, que va obrir al públic tot i els danys i en un moment de pandèmia, i que té l'horari limitat per les restriccions covid. Els agents van buscar vestigis que els puguin conduir als lladres, que anaven encaputxats i van fugir ràpidament després del robatori amb força a l'establiment a la cafeteria de l'estació d'autobusos. La investigació policial es manté oberta per trobar els lladres.

Del robatori de novembre no n'han transcendit tampoc detencions. El modus operandi és molt similar al de l'anterior, ja que llavors ells lladres van forçar la porta giratòria i van causar destrosses per accedir al local. També van actuar amb rapidesa però llavors es van emportar diners de la caixa enregistradora.