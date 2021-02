Una aplicació web de Salut identifica prop de 80.000 persones que requerien ajuda psicològica urgent

Des de la seva posada en marxa el passat mes d'abril l'aplicació web del Departament de Salut «GestióEmocional.cat» ha permès identificar gairebé 80.000 persones que requerien ajuda psicològica urgent arran de la pandèmia de covid-19 i el confinament. Actualment, l'aplicació té una mitjana de 1.500 usuaris al dia. En total s'han fet més de 170.000 testos per avaluar l'estat emocional, i les eines de suport s'han utilitzat més de 140.000 vegades. L'accés a recursos professionals (telèfons o webs d'informació) s'ha consultat més de 30.000 vegades.

Ara Salut ha renovat l'aplicació i dona suport emocional també a infants, adolescents i professionals sanitaris. La nova versió també incorpora millores en l'experiència de l'usuari ja que està personalitzada per a cada col·lectiu que l'estigui utilitzant. «Després dels primers mesos, hem identificat noves necessitats i millores que ajudaran a millorar el servei a alguns col·lectius: infants, adolescents i personal sanitari. Aquests estan més adaptats a les necessitats actuals i extremes que estem vivint», assegura Rosa Romà, directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut.

El Servei Català de la Salut va presentar l'abril passat l'aplicació com una nova eina a través de la qual es dona suport emocional i psicològic a tota la ciutadania, davant la situació excepcional a causa de la covid-19. La por, l'angoixa, la preocupació o la tristor són emocions normals davant la situació d'alerta sanitària que s'està vivint i, poden tenir un impacte en la nostra salut mental.

És important saber en quin grau afecta cada persona i poder disposar d'una atenció adequada en cadascun dels casos. L'aplicació identifica quatre estats emocionals i segons el nivell se suggereix un seguit de recursos i consells o bé ajut professional. Els recursos que s'ofereixen contemplen des d'exercicis d'autogestió de les emocions, com la relaxació, de respiració, mindfulness, eines per poder dormir, per calmar els sentits o pel control del pensament, així com consells o informació d'hàbits saludables.