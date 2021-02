Comencen a vacunar-se els Mossos d'Esquadra a Girona

Dimecres a la tarda es va començar a vacunar al Cos de Mossos d'Esquadra de Girona amb les vacunes d'AstraZeneca que han arribat a la Regió Sanitària.

Un total de 300 agents han passat entre ahir i avui per la Comissaria de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona (ARRO) per rebre la primera dosi del vaccí. Aquesta primera vacunació es preveu administrar-la als efectius adscrits a les comissaries del Gironès i els serveis regionals de Girona, on es concentren un major volum de professionals de la demarcació, més de 700.

Per altra banda, entre avui i demà es vacunaran uns 200 agents de l'Àrea Bàsica Policial de l'Alt Empordà. Aquesta vacunació es durà a terme al punt habilitat al Teatre Jardí de Figueres, on des d'ahir ja s'estan vacunant als col·lectius farmacèutics, de fisioteràpia, logopèdia i veterinària.

La resta de professionals de la Comissaria ARRO es vacunaran a mesura que vagin arribant més dosis d'aquesta vacuna, així com els agents de la resta de comissaries de la demarcació de Girona, que rebran el vaccí als punts habilitats arreu del territori durant les properes setmanes.