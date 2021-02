La CUP d'Olot denuncia que l'Ajuntament «ha ocultat» informes sobre la COVID-19

La CUP Olot denuncia «manca de transparència» per part del consistori olotí per una suposada «ocultació» d'informes confeccionats pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) sobre la situació de la covid-19 i dirigits a càrrecs electes i a personal d'administració pública. SIGMA és un ens públic local integrat pel Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot.

Segons afirma la CUP, aquests informes -als quals ha tingut coneixement el partit municipalista- van començar a realitzar-se l'octubre del 2020 i asseguren que «cap dels regidors de l'oposició n'ha rebut cap». Aquests informes detallarien l'estat de la pandèmia de la covid-19 a la comarca de la Garrotxa, les dades dels quals, segons la CUP, podrien haver contribuït a tenir una visió «més general i objectiva» sobre la situació de la pandèmia a la comarca i a qüestionar si les mesures preses des del consistori eren «insuficients» o fins i tot «inadequades». «Ajuntaments d'arreu del territori amb menys afectació per la pandèmia que el d'Olot han pres mesures més rigoroses i han alertat de l'estat real d'aquesta situació en cada moment», manifesta el partit en un comunicat.

Neguen que pugui considerar-se un «oblit» o un «error de comunicació», ja que, segons diuen, en catorze ocasions, no s'han transmès aquests informes als regidors dels partits que es troben en l'oposició. «L'habitual manca de transparència que envolta les institucions olotines, denunciades en múltiples ocasions per la CUP Olot, ens referma en la idea que amagar aquests primers catorze informes obeeix a una manera de fer contradictòria entre allò que és propaganda (mà estesa) i allò que vivim en la quotidianitat, un to democràtic poc compartit i massa a prop de l'absolutisme d'una majoria», afegeixen.

Posar fi al «secretisme»

Per últim, alegen que «ocultar» aquesta informació, confeccionada i dirigida als càrrecs electes d'Olot i de la comarca, és fruit d'una «voluntat sostinguda d'amagar la realitat de la situació», i d'aquesta manera, «controlar i evitar que es posi en dubte la gestió municipal i comarcal de la pandèmia», almenys en la part que en tenen competència. Per aquesta raó, la CUP d'Olot exigeix «responsabilitats democràtiques» i els «cessaments oportuns» per aquesta «pràctica continuada d'amagar informació sensible sobre la pandèmia de la covid-19», com la seva evolució i impacte. A més fan una crida a posar fi al «secretisme» i «la por» amb la que l'alcalde d'Olot, Josep Berga, «manega aquesta situació de forma tan maldestra».

Cal recordar que actualment Olot és el municipi amb més risc de rebrot de covid-19 de tot Catalunya, amb 1.513 punts.