J&J apunta la possibilitat que sigui necessària una vacuna anual de COVID

El director executiu de la farmacèutica Johnson & Johnson (J&J), Alex Gorsky, va afirmar ahir que és possible que la gent hagi de vacunar-se anualment contra la Covid-19 durant els pròxims anys.

En una entrevista amb el canal de televisió CNBC, Gorsky va explicar que «desafortunadament, segons s'expandeix [el virus], també pot mutar», i que cada vegada que canvia, «pot veure's una variant més». «Una mutació més que pot impactar en l'habilitat [del virus] de defensar-se dels anticossos o tenir algun tipus de resposta diferent, no només a un tractament sinó també a una vacuna», va afirmar Gorsky.

Virus endèmic

Les declaracions del CEO de J&J es produeixen després que representants de departaments de sanitat i experts en malalties infeccioses hagin advertit de la possibilitat que el coronavirus es converteixi en un virus endèmic, ja que les mutacions signifiquen que s'haurà d'estar en constant recerca de noves variants i els científics produint constantment vacunes efectives.

La setmana passada, J&J va sol·licitar als EUA una autorització d'urgència de la vacuna que ha desenvolupat contra la Covid-19, que a diferència de les altres dues que ja s'utilitzen al país, la de Moderna i la de Pfizer, és d'una sola dosi.

Si s'aprova, una cosa que es creu que podria passar aquest mes, la vacuna de J&J suposaria un important impuls en els esforços de vacunació dels EUA, i tot i que la seva efectivitat no és tan elevada com la de les desenvolupades per Moderna o Pfizer, els experts han destacat que continua sent bona, i que el fet que es tracti d'una sola dosi és un avantatge important.

A més, aquesta vacuna és més fàcil d'emmagatzemar, ja que es manté estable durant dos anys a –20 graus centígrads, i durant almenys tres mesos en la majoria de les neveres estàndard, a temperatures entre 2,2 i 7,7 graus centígrads.

Altres vacunes

Al contrari, la vacuna de Pfizer ha de ser emmagatzemada en congeladors que la mantinguin entre -80 i -60 graus centígrads i la de Moderna ha d'estar entre -25 i -15 graus centígrads.

El mes d'agost passat, el Departament de Salut dels Estats Units va anunciar que havia arribat a un acord amb J&J per valor de 1.000 milions de dòlars per a la compra de 100 milions de dosis de la seva vacuna, amb opció de compra de 200 milions de dosis més.