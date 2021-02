La Justícia té pendent resoldre la reobertura de l'hostaleria en sis autonomies

Els Tribunals Superiors de Justícia de Catalunya, Extremadura, Galícia, Balears, Astúries i el País Valencià encara no s'han pronunciat sobre els recursos presentats per la reobertura de l'hostaleria en aquests territoris. La Justícia al País Basc va fallar aquest dimarts a favor dels hostalers i permetia reobrir la restauració en els municipis en «zona vermella». Després d'això, algunes associacions d'hostaleria s'han plantejat presentar més recursos i querelles en línia del registrat pels hostalers bascos perquè aquest òrgan judicial decidís reobrir la restauració, una decisió que el Govern basc va portar ahir al Consell Interterritorial de Salut.

A Andalusia, una associació d'hostalers es planteja tornar a recórrer el tancament parcial del sector davant del TSJ d'Andalusia, on ja es va rebutjar la mesura. En l'actualitat aquest òrgan judicial no té cap recurs en relació amb l'hostaleria sobre el qual pronunciar-se. A la regió, l'hostaleria ha de tancar a les 18 h.

El TSJ d'Aragó ja va suspendre a l'agost una mesura de l'executiu regional d'establir l'horari de tancament a les 1.00 hores. En l'actualitat a l'Aragó, els establiments tanquen a les 20.00 h entre setmana i a les 18.00 h el cap de setmana. L'associació d'Hostaleria i Turisme d'Astúries (Otea) ha acordat recórrer les resolucions del Govern d'Astúries que determinen el tancament del sector. Seguiran així la línia iniciada per l'hostaleria del País Basc, la sol·licitud de mesures cautelars ha estat estimada per auto del Tribunal Superior de Justícia que es va fer públic dimarts.

En el cas de Balears, s'està a l'espera del TSJ de Balears (TSJIB), després que un grup d'empresaris, a títol individual i amb el suport de la patronal Pimem, presentessin a final de mes un recurs. A gairebé totes les illes l'hostaleria està tancada i a Menorca s'ha clausurat l'interior dels bars.

Al TSJ de Cantàbria no hi ha cap pronunciament pendent. Fins ara, totes les pretensions dels hostalers han estat desestimades en via judicial. Aquí només poden servir en terrassa, fins abans del toc de queda a les 22 h.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) encara no s'ha pronunciat sobre el recurs de la Fecasarm contra la limitació parcial de l'hostaleria. El TSJC ha avalat sempre les mesures de la Generalitat tot i que el procediment segueix obert i la patronal va aportant arguments. A Catalunya, els establiments poden obrir de 07.30 a 10.30 h i de 13 a 16 h.

A la Comunitat Valenciana, el col·lectiu SOS Hostaleria, que no és la patronal, va anunciar un recurs contra el tancament total del sector i encara no té resposta del TSJ. De moment, el TSJ d'Extremadura tampoc s'ha pronunciat sobre el tancament total de l'hostaleria.

En el cas de Galícia, s'ha presentat un recurs contra el tancament d'establiments ja de finals d'agost. Aleshores es va demanar, com al País Basc, que se suspengués cautelarment el tancament, però va ser denegat pel Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG) indicant que havia de prevaler en interès comú de la salut pública. La resolució del recurs en si encara està pendent. Hi ha associacions que estan preparant més querelles, tant a títol individual com col·lectiu.

El TSJ del País Basc (TSJPB) va decidir dimarts que l'hostaleria pugui reobrir als municipis en «zona vermella» per l'alta taxa d'incidència de la covid-19. Considera que no s'ha constatat que aquest sector hagi causat l'augment de la propagació del virus després del Nadal. I recorda que hi va haver una «relaxació» de les mesures en les dates nadalenques i els epidemiòlegs atribueixen el 80% dels actuals contagis a les trobades familiars i amb amics.

El TSJ de Navarra ha autoritzat l'Ordre Foral 4/2021 de 9 de febrer, del Govern de Navarra, per la qual es prorroguen les mesures sanitàries específiques de prevenció, de caràcter extraordinari, per l'evolució de la pandèmia.