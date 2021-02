Nou servei per facilitar l'accés als tràmits electrònics a Llagostera

L'Ajuntament de Llagostera ha incorporat una agent digital mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès per dur a terme tasques de suport i orientació en l'ús de l'administració digital i la realització de tràmits electrònics. Amb aquest nou servei d'assessorament gratuït es pretén reduir la bretxa digital i acompanyar totes aquelles persones que per manca de formació o de recursos tecnològics tenen dificultats per realitzar tràmits electrònics amb l'administració.