Un terç de les morts a Girona s'ha registrat en dos mesos

La tercera onada ha agreujat encara més la crisi de mortalitat que ha causat el coronavirus a la Regió Sanitària de Girona. De fet, en dos mesos s'han produït unes 600 morts, dada que representa la tercera part del total, que ja arriba a 1.825.

Després del pont de la Puríssima, es va produir un repunt de contagis destacat que encara es va incrementar més després de Nadal, com a conseqüència de l'augment de la mobilitat i la interacció social. Paral·lelament, va anar creixent el nombre d'ingressats i també el de morts. Cal tenir present que els diversos brots que s'han anat detectant a geriàtrics al llarg d'aquests dos mesos també han condicionat aquest augment de mortalitat.

D'altra banda, cal tenir present que durant la primera onada es va produir una concentració encara més elevada de defuncions. De fet, en només un mes i mig n'hi va haver 600, la mateixa dada que ara, però en menys temps. El terç restant, doncs, es reparteix entre els mesos de maig i novembre d'una forma més equitativa.

Lleuger repunt dels indicadors

D'altra banda, respecte a les dades epidemiològiques d'ahir, la Regió Sanitària de Girona va registrar un lleuger repunt dels indicadors de contagi després de dies a la baixa. D'una banda, el risc de rebrot va créixer dos punts fins a 379 i la velocitat de propagació del contagi una centèsima, fins a 0,9. Seguidament, Salut va notificar nou morts i 316 casos, un 31% més que el dia anterior.

Quant als hospitalitzats, el nombre de pacients ingressats va pujar fins a 249 (+5) i els crítics van baixar per sota del llindar de 50 (-6).

Respecte a Catalunya, els indicadors de contagi van seguir baixant. Primerament, el risc de rebrot va disminuir onze punts fins a 367 i la velocitat de reproducció del virus va baixar una centèsima fins a 0,83. Ahir hi havia 62 persones menys ingressades als hospitals i una vintena de crítics menys. Finalment, es van sumar 2.154 casos i 21 morts. Com a bona notícia, la positivitat dels darrers set dies va seguir baixant i el percentatge ja se situa al 5,67%, molt a prop del màxim recomanat per l'OMS (5%) per tal d'intentar mantenir la pandèmia controlada.

Finalment, la incidència de casos dels darrers dies a Espanya també va a la baixa. Ahir ja se situava en 584 quan setmanes enrere va fregar els 1.000. Totes les comunitats autònomes es mantenen per sota d'aquesta xifra i la que la té més elevada continua sent la Comunitat Valenciana, seguida per Castella i Lleó.

Ahir Sanitat va notificar 18.144 nous casos a tot el país, una xifra molt inferior a la mitjana de les darreres setmanes amb més de 30.000 positius diaris. Finalment, es van registrar 643 morts.