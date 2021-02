La Universitat de Girona, pionera en habilitar un espai destinat a la vacunació

Ahir es va consolidar l'inici del procés de vacunació amb AstraZeneca a col·lectius professionals prioritaris: personal de farmàcia, fisioterapeutes, psicòlegs clínics, terapeutes ocupacionals, protètics dentals, logopedes, veterinaris, nutricionistes, podòlegs i optometristes, com també els professionals de serveis públics essencials.

És per això que s'han habilitat 37 punts de vacunació externs als centres d'atenció primària a tot Catalunya. Un d'aquests és la Universitat de Girona, que es va oferir a col·laborar amb el Departament de Salut com a espai de vacunació i es va acordar que es disposaria un espai del Campus de la Salut per destinar-lo a administrar la vacuna per a la covid-19. Es tracta de la primera universitat que habilita un espai de vacunació. Aquest s'ha situat al mòdul 6, a la part externa de l'edifici de les facultats de Medicina i Infermeria, i des de dimarts ja es troba en funcionament.

Paral·lelament, es van habilitat tres punts més de les comarques gironines: el Casal Marià d'Olot, l'ajuntament de Blanes i el Teatre Jardí de Figueres. Concretament, a Figueres, hi han arribat unes 700 dosis que s'administraran durant aquesta setmana i la que ve. S'hi han convocat els col·lectius farmacèutics, de fisioteràpia, logopèdia i veterinària. Posteriorment, està previst fer-ho amb els mestres i policies. Tots els que han de rebre la primera dosi han rebut un avís del Departament de Salut i en tornaran a rebre un altre d'aquí a uns deu dies per la segona tanda.

Els convocats, que han de dur una declaració d'autoresponsabilitat signada, s'hi van anar congregant des de les nou del matí de manera esglaonada. Està previst que les vacunacions es facin cada dia de 9 a 12 i de 3 a 7.

Extensiu a tot Catalunya

Els punts de vacunació s'han repartit per a totes les regions sanitàries de Catalunya. A part del personal d'aquest tipus de serveis, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va confirmar que no només es vacunaran els funcionaris de presons sinó també els presos, en la lògica de tenir centres segurs com s'ha fet amb les residències. Així, també va afirmar que es podrien plantejar millores en les seves condicions si s'observen els mateixos resultats que a les residències.

Pel que fa als col·lectius essencials, la sots-directora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, va apuntar que no és un col·lectiu «excessivament alt», més enllà del de docents i personal educatiu que sí que ho és (uns 160.000). El personal de cossos policials a vacunar engloba entre 17.000 i 20.000 persones. Ahir es van començar a administrar dosis als cossos de seguretat i ?emergències, precisament. Concretament, segons va informar Salut, es van administrar les primeres dosis a Mossos d'Esquadra.

Sobre la vacuna d'AstraZeneca, Argimon va reiterar la seva postura d'ampliar la limitació als 65 anys però no va concretar si presentaran formalment la proposta al Consell Interterritorial de Salut.

Reducció d'esperança de vida

D'altra banda, Argimon va constatar que la covid-19 reduirà l'esperança de vida a Catalunya entre 0,9 i 1,5 anys. Aquesta és l'estimació que va fer pública el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, tot i que va insistir que són previsions. Va afirmar que el fet d'haver posat el focus en l'atenció a la covid-19 i la «certa por» a anar als centres sanitaris ha provocat un endarreriment de diagnòstics i tractament que es traduirà en una reducció de l'esperança de vida. La darrera vegada que això va passar va ser durant la Guerra Civil i anteriorment durant l'anomenada grip espanyola. Aquesta reducció, però, serà «curta i passatgera».

«Sempre anàvem creixent, però per primer cop la covid-19 farà que la reducció d'esperança de vida sigui entre un 1 i un 1,5% a Catalunya», va dir Argimon. Va afegir que és d'esperar una reducció de la mortalitat en les patologies més habituals per les quals mor la gent gran, com poden ser malalties del cor o càncer, però aquesta s'explica pel fet que han mort de covid-19.

El secretari va recordar que ja hi ha «pràcticament 20.000 morts», unes 400 per setmana.

Persones depedents, a les cases

D'altra banda, Salut espera poder començar a vacunar les persones de més de 80 anys la setmana que ve. La intenció de Salut és començar la vacunació dels majors de 80 anys dependents al seu domicili. Amb aquest objectiu, ja «s'estan fent estudis de portabilitat de les vacunes, un cop reconstituïdes, per utilitzar les dosis al màxim», segons va informar Carmen Cabezas.

A més, aquesta setmana ha començat la vacunació contra la covid-19 als treballadors de l'àmbit penitenciari i centres educatius de justícia juvenil. Des de dimarts a la tarda i fins dissabte, està previst subministrar el vaccí d'AstraZeneca a prop de 4.300 empleats, els quals representen un 70% del conjunt de la plantilla. Pel que fa al 30% restant –majors de 55 anys-el Departament de Justícia confia poder subministrar-los una altra vacuna contra la covid-19 «el més aviat possible», segons va assegurar el secretari de Mesures penals, Reinserció i Atenció a la víctima, Amand Calderó. A principis de gener ja es van vacunar els treballadors de les unitats covid-19 i de les infermeries.

Calderó va destacar «l'essencialitat» dels treballadors dels centres penitenciaris i de justícia juvenil. «Estan atenent persones i la seva feina té riscos de contagi i de contagiar. És molt important que quedin protegits», va subratllar des de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, recordant que la limitació d'espai als centres accentua els riscos de propagació del coronavirus.

A aquests empleats s'hi sumen també aquesta setmana els treballadors d'Educació vinculats a les presons i els d'empreses externes que ofereixen serveis com la neteja o el manteniment.

El síndic reclama informació

Finalment, el síndic de greuges, Rafael Ribó, va obrir una actuació d'ofici per analitzar l'estratègia de vacunació contra la covid-19 a Catalunya, que s'ha vist afectada per diversos entrebancs que han obligat a modificar-la. Així, va demanar al Departament de Salut informació sobre el nombre de vacunes, calendari, col·lectius prioritzats i mesures de seguiment i control, entre altres aspectes.