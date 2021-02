Augmenten les famílies que no poden pagar el lloguer a Girona

Un 72% de les famílies ateses per la Fundació SER.GI durant el 2020 per temes d'habitatge no poden fer front al pagament del lloguer. La xifra és un 25% superior a la del 2019, quan eren un 48,5% dels atesos per aquestes problemàtiques. L'entitat alerta que ha augmentat la morositat i diu que no només la crisi econòmica derivada de la pandèmia ha abocat moltes famílies a aquesta situació, sinó que també hi tenen a veure unes «polítiques insuficients i els requisits i retards en les ajudes de les administracions».

Per això, la fundació proposa augmentar el pressupost de la Generalitat destinat a les famílies amb pocs recursos per mantenir l'habitatge, augmentar el parc d'habitatge públic, adaptar les condicions d'accés a les ajudes al lloguer a la situació econòmica de les famílies o agilitzar la resolució i el pagament dels ajuts al lloguer.

També proposen una condonació del deute per part de les entitats bancàries a les famílies que han perdut la feina arran de la covid-19, «assumint la quantitat com una pèrdua i no reclamar-la». A més, reclamen lluitar contra els desnonaments «invisibles» amb la puja de lloguers i una reforma de la Llei del dret a l'habitatge del 2007 o, en cas contrari, «l'elaboració d'una nova Llei d'habitatge de Catalunya, que resolgui l'actual inseguretat jurídica que afecta als llogaters».

D'altra banda, l'entitat demana solidaritat a través de la campanya «SOS Lloguers i subministres», que va endegar el mes de desembre i que està destinada a la captació de fons destinada a donar suport a les famílies gironines que atenen i que han perdut la feina o tenen menys ingressos a causa de la covid-19.