Detenen tres lladres després de robar a la deixalleria de la Bisbal

La deixalleria de la Bisbal és on es va produir el robatori.

La deixalleria de la Bisbal és on es va produir el robatori. aj.bisbal d'empordà

La Policia Local de la Bisbal d'Empordà ha detingut tres persones per robar a la deixalleria municipal. Els fets es remunten a diumenge a la tarda quan un testimoni va veure com dues persones saltaven la tanca perimetral de l'equipament, mentre que una tercera s'esperava a l'exterior amb un vehicle, on carregava tot el material robat.

El veí va alertar a la Policia Local que ràpidament va desplaçar-se fins al lloc, però els lladres van intentar fugir amb el vehicle carregat amb la ferralla.

Finalment, el desplegament de patrulles del cos de seguretat va permetre interceptar-los passat Corçà, quan ja havien sortit de la Bisbal i anaven en direcció Girona. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra també es va desplaçar al lloc per donar suport a l'actuació.

El maleter carregat

Els agents van identificar els ocupants del vehicle: dos homes i una dona. Que van quedar detinguts per ser els presumptes autors d'un robatori amb força ja que portaven el maleter carregat d'objectes robats de la deixalleria.

A més, els van denunciar per haver trencat el confinament municipal, ja que encara era vigent i no es podia sortir del municipi arran de les restriccions de la pandèmia covid.

El cos policial municipal agraeix la col·laboració ciutadana en aquesta detenció i la resta de serveis que realitzen i asseguren que és un element que consideren «essencial» per poder dur a terme les seves actuacions.