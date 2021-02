Dues noies de 13 i 19 anys estan a l'UCI per covid, sense que cap de les dues tingués patologies prèvies

Dues joves asturianes de 13 i 19 anys estan ingressades a la unitat de cures intensives de l'Hospital Universitari Central d'Oviedo, intubades i sedades, a causa d'una pneumònia bilateral. En una de les pacients, la més gran, la infecció per covid està totalment confirmada, i també està corroborat que és portadora de la soca britànica, més contagiosa –no més agressiva– que les variants originàries. En la més jove, les proves diagnòstiques portades a terme fins al moment no han confirmat la presència de coronavirus, però, en vista de la simptomatologia, els experts que han estudiat el cas no veuen factible que pugui tractar-se d'una altra malaltia.

Cap de les dues pacients presentava patologies prèvies que poguessin fer-les particularment vulnerables a la infecció. Una va ingressar a l'HUCA dimarts; l'altra, dimecres a la matinada. La més gran viu a la zona d'Oviedo i la més jove a la conca del Nalón.

Aquesta última, malgrat la seva edat, també està hospitalitzada a l'uci d'adults. Es tracta de la persona més jove d'Astúries ingressada a cures intensives amb un quadro de coronavirus. Fins ara, aquesta etiqueta corresponia a Carmen Aguirre, de 19 anys, que va estar a l'uci de l'HUCA el mes de novembre passat.

Casos greus, en pacients joves

Estudiant d'ADE, Carmen Aguirre patia d'asma prèviament. «Vaig creure que em moria; li pot tocar a qualsevol», va declarar la jove al diari asturià La Nueva Espanya dies després de rebre l'alta. Va decidir relatar la seva història per ajudar a conscienciar els joves que la Covid també pot passar-los una greu factura. De fet, alguns professionals sanitaris de les UCIs d'Astúries coincideixen a indicar que en les últimes setmanes estan ingressant més infectats de Covid joves que en les onades anteriors de la pandèmia.Així mateix, està en fase d'estudi, mitjançant autòpsia clínica, la causa de la mort d'un nen de Gijón de 12 anys que va morir per un xoc sèptic.